羅健熙：民主黨有嚴重財政困難但仍可支持參選　無法擔心能否入閘

撰文：李宇婷
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改制後的首次區議會選舉將於年底舉行，民主黨合不合資格參選成為焦點。民主黨主席羅健熙指不能擔心「入唔到入閘」，不知道實際標準，又提到自己多年參選都簽過參選聲明，每一次都真心誠意地認為自己擁護基本法和效忠香港特別行政區。

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即使沒有晚宴　仍會盡力找到生存之道

民主黨的籌款晚宴一波三折，多個場地臨時取消預訂，原計劃在9月初在郵輪碼頭舉辦，對方稱因為颱風蘇拉令玻璃有裂痕而未能提供場地，羅健熙說籌備晚宴方面目前沒有進展，短期內不會再去其他餐廳或酒店。

外界關注民主黨籌款晚宴無法舉行，對日常營運或區選的影響，羅健熙指即使沒有晚宴，民主黨也會盡力找到生存之道。他指民主黨過去兩三年都面臨着非常嚴重的財政困難，但是如果黨員參加選舉，民主黨仍然可以提供小量補貼支持他們參選，相信不會影響該黨的決策，亦會留意是否有辦法可以節省一些錢用於區選。

至於民主黨的參選部署，羅健熙稱，黨友已進行支部甄選，黨內亦已作財政準備，9月內中委就會作決定和確認參選的黨友，其他具體部署包括找提名等則未開始。

羅健熙表示，若民主黨參選，要說服選民仍可在有限空間內做微細工作。（資料圖片）

要說服選民認為「有聲音總好過無聲音」

被問到選民會否支持民主黨參選，羅健熙稱各人決定參選前有很多考慮，「包括在香港是否仍然需要在體制內有一些能夠代表市民的聲音，而非純粹是主旋律的聲音、純粹是應聲蟲的聲音」。

他指不少選民已經離開香港，而且區議會選舉改制後不少市民感到「冇癮」，相信都會影響市民投票意欲，「如果我們有黨友出選，我們就要說服（選民），我們仍然能夠在有限的空間內，做到一些很微細的工作」，認為「有聲音總好過無聲音」。

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