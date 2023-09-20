新民黨倡東九鐵路接駁將軍澳翠林邨　惠及上山3萬居民

將軍澳經過30多年發展，人口不斷增加，交通、設施配套卻並未跟得上。新民黨立法會議員容海恩聯同地區團隊，發表西貢將軍澳地區政策倡議，重點之一是改善區內交通。



將軍澳線班次太疏 電單車位嚴重不足

新民黨社區發展主任、西貢區青年社區建設委員會主席陳健浚表示，政府在《鐵路發展策略2014》建議，興建鐵路連接鑽石山站至寶林站，然而2022年研究指並不可行，於是東九龍新鐵路方案不入將軍澳。他希望政府考慮延長至康盛花園和翠林邨一帶，以解決該區約3萬名居民長期倚賴小巴往返港鐵站的問題。

將軍澳北是早期發展區域，新民黨社區發展主任、將軍澳（北）分區委員會主席陳志豪指，不少居民反映將軍澳線的班次太疏，繁忙時間約3分鐘一班，非繁忙時間約5至6分鐘一班，基本上從寶琳站出發，到坑口站已沒有座位，期望港鐵加密班次。

巴士方面，西貢及將軍澳區內巴士站並未全面增設座椅及抵站時間顯示屏，期望盡快添置。

新民黨建議寶琳站及坑口站增設更多闊閘機。（資料圖片/余睿菁攝）

至於泊電單車，將軍澳電單車位亦嚴重不足。新民黨社區發展主任、西貢防火委員會委員甘佳璋說，翠林邨和景明苑共6,050戶，卻只有10個電單車公共泊位，希望運輸署認真研究增建泊位。他亦提到翠林邨目前只有一部在建的「人人暢到通行」升降機，另外兩部將會興建。隨着人口老化，他認為應加快興建進度。

將軍澳北設施老化冀重建 野鴿困擾居民

交通以外，將軍澳區亦有不少問題。陳健浚說將軍澳北區已發展超過30年，部份公共設施如社區會堂、體育館等均已老化，早前雨災之下設施嚴重漏水和水浸。他說這些設施的使用量極高，希望政府考慮重建。

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已有35年歷史的翠林邨亦日久失修，甘佳璋反映不少單位地台或喉管老化破裂，希望政府賦予滲水辦更大權力敦促業主維修。

陣志豪則關注野鴿問題，指寶琳及坑口站附近屋苑均受到野鴨滋擾，建議政府盡快完成《野生動物保護條例》修訂，禁止餵飼野鴿，並加強巡查。

人口老化無力維修居所 照顧者需要支援

新民黨社區發展主任、西貢區撲滅罪行委員會委員譚竹君表示，非常關注人口老化帶來的問題。她說，基層家庭照顧者的社區支援服務嚴重不足，要求盡快制定照顧者的專門政策，推出為照顧者提供託老及定期暫托或緊急暫託服務，紓解照顧者的壓力。對於照顧者的津貼制度，譚竹君表示可增加受惠名額。

人口老化亦影響樓宇問題，譚竹君說很多長者無能力維修自置物業，認為目標政府推行的津貼金額嚴重不足，應加大額度。

譚竹君強調，近年有不少法團糾紛發生在居屋及租置屋邨，大部份業主是長者，要求政府加強支援。

容海恩表示，將軍澳人口急速上升，但同時亦急速老化，硬件、政策都要不斷改善。她說在立法會一直跟進照顧者的政策，期望政府吸納今次政策倡議的意見，了解區內市民面對的實際困難。