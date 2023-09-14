東九捷運研究到最後階段　顏汶羽：DRT技術成本低、不受天氣影響

政府計劃興建的東九龍捷運系統連接安達臣、彩虹一帶，可行性研究進入最後階段，暫未決定採用哪種技術，而多個政黨亦希望延長路線，接駁更多地區。民建聯九龍東立法會議員顏汶羽昨日（13日）與運輸系統公司會面，了解更多可行方案。



類似智軌 可自動駕駛

現時各界提出的方案包括比亞迪的雲巴、中車的智軌「ART」和巴士模式的快速公交系統「BRT」。顏汶羽昨日與「中車浦鎮阿爾斯通運輸系統有限公司」會面，了解該公司的各項技術，當中包括數字軌道膠輪電車「DRT」。

顏汶羽說，DRT和智軌一樣都是無軌道列車，不過當中的技術有差別，DRT是在道路上鋪設磁釘，透過編碼和數字化形成虛擬軌道，再融合光學探測、衛星定位來實現自動駕駛，好處是成本低且不受天氣環境影響。該系統若採用超級電容的電力驅動，每次充電要12分鐘，可行駛30公里，若以氫能驅動則每次加氫要15分鐘，但續航力高達150公里。

《鐵路發展策略2014》涉及東九龍線的內容指出，東九龍線約長7.8公里，將會沿著觀塘北部運行，連接鑽石山站及寶琳站，服務彩雲、順天、秀茂坪及寶達等人口稠密的地區。（文件截圖）

可載約300人 上海已採用

DRT已經在上海臨港T1、T2及T6線應用，有3卡車廂，最多可載約300人，時速最高70公里，爬坡能力為1:15，最小轉彎半徑為15米，可應對複雜地形。中車浦鎮代表估計，政府彩虹東至寶達路線若行駛DRT，約10分鐘可走完單程5公里，可做到每兩分鐘1班車，建議彩虹東站加建通道連接彩虹站方便轉車。

民建聯早前提出加設車站，令路線行駛慈雲山、學校村、富山、鑽石山、彩虹東、彩雲、順安、順利、秀茂坪、寶達、馬油塘、安達臣12個站。顏汶羽亦請中車浦鎮代表分析走線。該路線全長約10公里，建議將鑽石山設為轉車站，預計車程會比政府路線長1倍。