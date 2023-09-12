將軍澳水浸｜馬游塘村影響40戶　區內人士指部門各有措施欠整合

本港昨日（11日）多區再有大雨，其中西貢區早上一小時內錄得超過100毫米雨量，將軍澳馬游塘村有多間村屋水浸，有部份村屋的牆壁倒塌。馬游塘村村長曾志誠今早（12日）指，以往村內有出現過水浸，很多戶自設閘水板或擋水沙包，但昨日雨勢很大，也有四、五戶靠近路邊的村民，受影響較嚴重。



西貢分區委員會副主席邱浩麟估計，至少40戶受影響，並指應對村內水浸，不同部門各有措施，惟涉好多部門，未見有系統、整合性的處理。他促當局要加強巡查，村民也要留意村內情況，見到渠道堵塞在安全情況下可自行清理。



觀塘區議會主席柯創盛則指，暴雨後曝露本港基建的不足，認為當局要檢視渠務設施的容量、排洪能力，也要檢視日常清理的維護是否足夠。



馬游塘村村長曾志誠在電台節目指，昨早約8時已收到村民的電話，當時外面雨勢很大，村內有水浸，水深達兩呎，且有山泥傾瀉報告，有護土牆倒塌，壓著村屋的隔氣喉。他又指，上周四、五黑雨期間，也有即時巡村，不過當時沒發現有水浸，坦言「唔知點解」昨日會水浸，料與山水積累有關。

他提到，因為以往村內有出現過水浸，村民都有經驗，很多戶都有自設閘水板或擋水沙包，不過，昨日雨勢很大，也有四、五戶靠近路邊的村民，受影響較嚴重，有水湧入屋。

居於馬游塘村5年的車先生也打上電台，指昨日水浸水深一米，情港惡劣，他又提到119D號附近路口位置的水浸情況一直未有改善，每次大雨也會有水浸，對當局指是樹葉、泥石引致堵塞、水浸有質疑。

民建聯社區幹事、西貢分區委員會副主席邱浩麟表示，昨日去到馬游塘村時，村民已在不斷清理積水，料至少40戶受影響。他估計，上周四、五的黑雨後，昨日又逢大雨，山上的泥土有大量水份，在今次大雨下短時間內被沖落山，令渠道堵塞得很快。他補充，只要一個主要渠口被沙石、泥土堵塞，很快會影響其他位置，「會擴散得好快。」但昨早有人員來疏導渠道，雨勢停下，水浸情況在約半小時便即時消散。

就護土牆倒塌，邱浩麟指村內建築地基，以前可能是農田，地底都有機會有地下口，難料當中以往積存多少水，加上大雨，在較低窪處的建築有一定壓力，或因而倒塌。

他指出，村內以往也曾出現水浸，不同部門各有措施，惟涉好多部門，如地政總署、土木工程拓展處、民政總署、路政署等，但在協助排洪事宜上未見有系統、及整合性的處理。他認為，各方要一同努力，當局要加強巡查，村民也要留意村內情況，見到渠道堵塞在安全情況下可自行清理，「其實撥一撥渠口樹葉，啲水都會順著去。」

現時馬游塘村不屬於水浸黑點，邱浩麟指如政府將馬游塘村重新列入水浸黑點，「我哋都好樂意」，他解釋因該村常有暴雨，政府或不為意該村經常面對這些威脅，相信列入水浸黑點對該村有幫助。

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昨早的局部大雨下，觀塘道下行車道也一度全線封閉。觀塘區議會主席柯創盛昨日也有到場視察，他指水深及膝，水浸情況比以往嚴重，路上有車死火，翠屏往油塘交通癱瘓，居民出行也受嚴重影響。

柯創盛也說，暴雨後曝露本港基建的不足，認為當局要檢視渠務設施的容量、排洪能力，也要檢視日常清理的維護是否足夠。提到區內的蓄洪計劃，他稱多個蓄水池工程正進行，相信建成後將來會有一定作用，惟「遠水不能救近火」，促當局短期內要重新檢視香港的渠務。