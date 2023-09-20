區議會︱ 李慧琼不評論民主黨參選 稱如非愛國者難考慮提名

民主黨計劃派人參選區議會，身兼全國人大常委的民建聯主席李慧琼不評論個別政黨參選，強調參選人必須是愛國者，效忠《基本法》和擁護國家，再考慮其工作抱負，否則三會成員不用考慮給予提名，形容能否獲得提名，要視乎參選人的本領。



李慧琼說參選人能否取得三會提名，要視乎他們的本領。（梁鵬威攝）

可透過民政處聯絡三會成員 李慧琼：非愛國者難提名

李慧琼今日（20日）出席民建聯的「地區治理研習課程」畢業禮後，回應民主派是否難以取得提名票參選，她說區議會選舉參選人必須符合愛國者要求，不論任何背景都要擁護國家和效忠《基本法》，認為「如果不是愛國者也很難考慮吧」。即使是愛國者，李慧琼說能否取得三會提名參選，要視乎參選人的本領，包括過去工作能力、承擔及將來的工作抱負，她相信「智慧在民間」，大家有智慧去提名。她又說，三會成員資料可以在網上查閱，或者向民政處查詢，形容一定有辦法聯絡三會成員。

李慧琼形容，地區工作並非「蛇齋餅糉」。（梁鵬威攝）

民政專員授課提升服務質素 地區工作非「蛇齋餅糉」

區議會改制後，李慧琼說市民對地區工作者的期望更高，民建聯亦要提升服務質素。她引述有人稱過去地區工作都是「蛇齋餅糉」，笑言這並不正確，否則「賣月餅嘅老闆就會係地區服務者」。她感謝民政及青年事務局局長麥美娟、五名署/處長，以及十八區民政事務專員為「地區治理研習課程」學員授課，令他們獲益良多。

民建聯副主席陳克勤則指，課程有助學員了解政府困難及思維方式，說上一屆區議會出現「攬炒」，主要談論政治而非民生議題，市民對新一屆區議會有很大期望，希望能提升表現。

陳國基希望精英踴躍參與區議會選舉。（梁鵬威攝）

陳國基冀精英踴躍參選區議會 免被「攬炒」影響

出席同一活動的政務司司長陳國基則指，不少學員有地區服務經驗，冀繼續做好聯繫支援角色，又稱要避免和制止區議會被「攬炒、黑暴」影響，或被反中亂港人士騎劫，希望精英踴躍參與區議會選舉。