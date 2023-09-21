張國鈞引用丁薛祥對港四點希望　海南推介本港法律服務與合作

撰文：文維廣
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律政司副司長張國鈞今日（21日）在海南出席香港法律及爭議解決服務研討會致辭時，引用國務院副總理丁薛祥上周在一個論壇上對香港提出的四點希望，強調香港將繼續發揮自身獨特優勢，積極融入國家發展大局，以深化區域合作、完善金融服務、聚焦專業服務和深化人文交流。張指，香港與國際接軌的專業服務優勢配合兩地業界的支持，無疑是兩地發展的重要引擎。

張國鈞在海南省出席香港法律及爭議解決服務研討會致辭，引用丁薛祥上周對香港提出的四點希望（政府新聞處）

國務院副總理丁薛祥上周在「一帶一路」高峰論壇開幕式上，透過視像方式發表主旨演講，指香港獲中央支持，並提出四點希望，包括希望香港深化區域合作，進一步拓展經貿網絡；希望香港完善金融服務，進一步推動資金融通；希望香港聚焦專業服務，進一步發揮人才優勢；希望香港深化人文交流，進一步促進民心相通。

丁薛祥上周在「一帶一路」高峰論壇上提出對香港的四點希望（資料圖片）
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張國鈞稱，香港一直奉行自由貿易政策，法律體系與國際接軌，瓊港兩地可以優勢互補，利用香港高度國際化的優勢，把握海南自由貿易港的發展機遇，協助海南企業走向全球。香港作為中國境內唯一實行普通法的司法管轄區，也是全球最受歡迎仲裁地點之一，香港具有法律上的優勢，有利於與國際接軌。認為瓊港兩地均處於「一帶一路」關鍵節點，可充分發揮合作潛力。

張國鈞又指，香港擁有完善的爭議解決法律制度，仲裁法例以聯合國國際貿易法委員會《國際商事仲裁示範法》為基礎，也是亞洲首個擁有道歉法例的司法管轄區。為緊貼國際最新發展和回應仲裁業界與用家的需要，不斷優化法律框架。容許仲裁當事人與律師在訂立收費協議時可以仲裁結果為基礎，如採用「不成功、不收費」或「不成功、低收費」等等的安排，令仲裁收費選擇更多樣和靈活，增加香港作為仲裁地的吸引力。

他形容，這次到訪海南，正是為兩地法律交流開啓新篇章，希望能藉着今天的研討交流從多方面提升兩地的法律合作，切實做好律師人才隊伍建設，進一步促進民心相通，積極推進兩地高質量發展，為兩地創造更寬更廣的未來。

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