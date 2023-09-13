丁薛祥首公開談港　劉兆佳：確認管港澳事務　冀擴港活動空間

第八屆一帶一路高峰論壇今日（13日）在本港舉行，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥透過視像致辭，並首度公開談及對香港的期望。全國港澳研究會顧問劉兆佳向《香港01》表示，此舉等同明確了是由丁薛祥主管港澳事務。



劉兆佳又認為，丁薛祥提出的四點希望，代表中央對香港的期望：「擴大香港活動空間，抵銷美、西方對港的壓制。」



9月13日，一帶一路高峰論壇，丁薛祥致辭。（梁鵬威攝）

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥今日（13日）首度公開「現身」涉港活動，以視像形式主持在本港舉行的第八屆「一帶一路」高峰論壇。丁薛祥致辭時強調，中央支持香港長期保持獨特地位優勢，鞏固地位、維護營商環境，在共建一帶一路發揮更重要功能。針對共建一帶一路，丁薛祥對港提出四點希望，包括完善金融服務、聚焦專業人才、加強人文交流和加強與友好城市交流。

全國港澳研究會顧問劉兆佳向《香港01》表示，丁薛祥公開談港等同坐實他出任中央港澳工作領導小組組長、主管港澳事務一說。（資料圖片）

丁薛祥今年三月接替卸任常委韓正，出任國務院常務副總理，因此外界也預期丁薛祥會同時出任中央港澳工作領導小組組長，主管港澳事務。不過，中央一直未有任何正式公布，過去半年裡也未見丁薛祥公開談論到香港事務，直至今次的「一帶一路」論壇。

中央重視香港只建「一帶一路」責任

劉兆佳解釋，中央甚少公布小組成員名單，而丁薛祥是次在涉港活動上公開「露面」，意味中央確認丁薛祥主管港澳事務的職責，亦代表中央尤其重視香港共建「一帶一路」的責任。

劉兆佳認為，丁薛祥提出的四點希望代表期望香港更好配合國家「一帶一路」的倡議，強化與「一帶一路」沿線國家的聯繫，發揮整合作用。劉兆佳相信，中央期望香港透過「一帶一路」擴大自身活動空間，借此抵銷美西方對港的壓制。