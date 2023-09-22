政圈風聲｜有三會成員曾收指示不能提名反對派　部份區或四建制選

民主黨拍板派人參選區議會，能否獲得「三會」提名有待觀望。據了解有「三會」成員早前曾經收到指示，不能讓「反對派」入閘，但沒說明是否指民主黨，民主黨宣布派人出選後，亦無進一步指示，因此暫不會輕舉妄動提名。



全國港澳研究會顧問劉兆佳說，不覺得中央要將民主黨趕盡殺絕，只要民主黨展示誠意「若中央開綠燈，自然有辦法取得提名」。



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民主黨是否反對派？「三會」成員收提名要求即上報

民主黨中委會通過推薦八人參選區議會，計劃聯絡民政事務處索取「三會」成員聯繫方式，不只聯絡難，黨主席羅健熙早前亦坦言，即使民主黨無離開「一國兩制」框架，但手握提名權的「三會」成員如何判斷，不是可控範圍，沒把握順利取得提名。

據了解，部份「三會」成員早在民主黨決定參選前，曾經收到指示「不能讓反對派入閘」，若提名亦需要匯報，令有關方面能掌握，「反對派」是否指民主黨亦未有說明。不過亦有「三會」成員說無收到指示，如果明知該人曾經被DQ一定不會提名，曾辭職的人視乎其表現有否觸及紅線，再決定會否提名。民主黨宣布參選後，有地區人士透露暫時未有進一步指示，不會輕舉妄動提名，若收到任何人要求提名都會上報。

據知，部份區初步計劃部署至少四名建制派出選。（資料圖片 / 鄧康翹攝）

部份區或至少四建制出選 營造競爭

改制後的區議會直選，變為雙議席單票制，據了解，為了令直選有競爭，有關方面積極接觸鄉事派、社團或獨立建制人士，希望盡量派人出選，達致愛國者治港下「五光十色」。據知部份區初步計劃部署至少四名建制派出選，令到新選制下候選人不會自動當選。有考慮參加直選的建制人士坦言，即使深耕地區多年，面對建制內部競爭、突如其來空降，擔心分薄票源，勝算起暗湧，不過認為有競爭好過沒競爭。

劉兆佳不覺得中央要將民主黨趕盡殺絕，但民主黨要向中央展示誠意，接受憲制秩序。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

對入閘不悲觀 劉兆佳：中央非趕盡殺絕民主黨

全國港澳研究會顧問劉兆佳說，中央希望選舉有競爭，不想太多自動當選，影響市民對選舉的觀感，因此有選區部署多名建制派出戰亦不為奇，只是如果有民主派參選，競爭會更為激烈。他不覺得中央要將民主黨趕盡殺絕，但民主黨要向中央展示誠意，接受憲制秩序，拒絕與外部勢力勾結，表現出過渡成為愛國者，例如定位為「良性善意積極務實改革派」。

劉兆佳說「反對派」定義是不接受憲制秩序，如果民主黨想成為擴大的愛國陣營一分子，切勿「借改革為名，搞鬥爭為實」。他對民主黨入閘既不樂觀也不感悲觀，形容「如果中央開綠燈，自然有辦法取得提名」。

譚耀宗說，不評論民主黨是否能取得「三會」成員提名，鼓勵有意參選區議會的人士嘗試找提名。（資料圖片）

譚耀宗：反對派定義不同 拒評民主黨能否獲提名

全國人大前常委譚耀宗說，不評論民主黨是否能取得「三會」成員提名，他解釋「反對派」在每個人心目中的定義、看法都不同，鼓勵有意參選區議會的人士，按照有關要求去嘗試找「三會」成員提名，他不會去估計任何人是否能取得提名。