民主黨擬參選區會　羅健熙：體制內尋找可能　不會自行離場

民主黨中委會昨天（21日）通過，暫推薦8名黨員參與區議會選舉。民主黨主席羅健熙在報章撰文稱，支持者對黨的決定必然有不同取態，故撰文解釋想法。他形容香港空間狹窄，但不相信是終局。他表示參與政治之始，就是希望在體制內尋找可能，尋找令香港成為每個人都可以自由發揮、找到各種不同自處方式、有歸屬感的地方的各種可能。



9月20日民主黨中委會議後，主席羅健熙公布有8人通過區議會黨內推薦參選，名單則稍後才有安排。圖為民主黨總部。（夏家朗攝）

羅健熙指新區議會制度倒退 但不會選擇自行離場

羅健熙表示感受到市民的無感、無力，不再相信繼續嘗試會有什麼結果，也不相信體制內可以做到什麼。他認為新的區議會選舉制度倒退，民選議席比例大幅減少，提名門檻大幅提高，區議會僅有的職權再被削減。他又稱在可見的將來都看不到會有重大轉變，但都不會停止嘗試。此外，他又稱不想坐看世局變化，不想「躺平」，也不想在未窮盡努力之前，選擇自行離場。

在新制度下，他表示會摸索制度的界限，及可以發揮的角色，嘗試以實踐找到更大空間，會代表市民的聲音、向市民負責，表示是民選議員最重要的價值。

羅健熙。（夏家朗攝）

沒有把握取得提名及通過資審會

至於可否順利取得提名，以及通過資格審查委員會。羅健熙指，確實沒有任何把握，但民主黨由創黨以來，都是在「一國兩制」下嘗試推動政制民主化，希望透過落實《基本法》第45、68條的行政長官和立法會普選。他指對如何落實「一國兩制」對香港才是最適切的問題上，與政府時有分歧，但民主黨不會離開「一國兩制」和基本法的框架。而取得提名時，其他人如何判斷，羅指不是可控範圍之內，但會繼續嘗試。

羅又稱，民主派選民有不少已表明不再投票，但相信不少香港人仍然希望看到香港有出路，最終成效只能在選舉結果看到。無論今次結果如何，他表示已經為信念作出交代，不會逃避市民監察，會服膺市民的抉擇。