杭州亞運｜李家超期望浙港強強聯手　攜手把握國家十四五規劃機遇

正在杭州準備出席亞運開幕禮的行政長官李家超，下午到浙江展覽館觀看「八八戰略」實施20周年大型主題展覽。他期望浙港兩地繼續強強聯手，加強在各方面的交流合作，攜手把握國家「十四五」規劃的機遇，優勢互補，互利共贏，共同為國家高質量發展作出更大貢獻。



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李家超在社交平台發文指，「八八戰略」是國家主席習近平於2003年時任浙江省委書記時提出，總結了浙江發展的八個優勢，並提出面向未來發展的八項舉措。展覽全方位及系統性地展示了在「八八戰略」指引下， 浙江經濟社會在過去20年取得的巨大成就和突破，以及市民生活的變化等。

他表示浙港兩地關係密切，過去在多個領域都有緊密合作，相信在「八八戰略」指引下，浙江將進一步提升自身優勢，增加市民的幸福感和獲得感。

「八八戰略」：

一是進一步發揮浙江的體制機制優勢，大力推動以公有制為主體的多種所有制經濟共同發展，不斷完善社會主義市場經濟體制。



二是進一步發揮浙江的區位優勢，主動接軌上海、積極參與長江三角洲地區合作與交流，不斷提高對內對外開放水平。



三是進一步發揮浙江的塊狀特色產業優勢，加快先進製造業基地建設，走新型工業化道路。



四是進一步發揮浙江的城鄉協調發展優勢，加快推進城鄉一體化。



五是進一步發揮浙江的生態優勢，創建生態省，打造「綠色浙江」。



六是進一步發揮浙江的山海資源優勢，大力發展海洋經濟，推動欠發達地區跨越式發展，努力使海洋經濟和欠發達地區的發展成為浙江經濟新的增長點。



七是進一步發揮浙江的環境優勢，積極推進以「五大百億」工程為主要內容的重點建設，切實加強法治建設、信用建設和機關效能建設。



八是進一步發揮浙江的人文優勢，積極推進科教興省、人才強省，加快建設文化大省。

