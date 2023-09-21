李家超菁英會就職典禮致辭：政府重視青年發展工作

香港菁英會今日（21日）舉行第16屆執行委員會就職典禮，特首李家超致辭時表示，青年人是國家和香港的未來，重申政府重視青年發展工作，期望透過《青年發展藍圖》為青年人搭建階梯，讓他們盡展所長；同時希望凝聚社會各界的力量，與青年人同心同行，培育他們成為愛國愛港、具備世界視野、擁有專業技能和積極終身學習的新一代。



菁英會主席林智彬寄語香港青年人「及時當勉勵，歲月不待人」，一定好好把握香港進入由治及興的新階段的機會，莫負好時光。



香港菁英會今日舉行成立15周年慶典、第16屆執行委員會暨學界菁英第7屆理事會就職典禮。（菁英會提供圖片)

李家超讚揚菁英會辦青年宿舍助青年達成個人發展目標

菁英會今日於荃灣如心酒店隆重舉行15周年慶典、第16屆執行委員會暨學界菁英第7屆理事會就職典禮。李家超致辭時指出，如心酒店內的青年宿舍項目「Home²」，就是由政府提供資助、由菁英會主理。 他指這個項目令青年可以用較便宜的租金，享有舒適的獨立生活空間；在這裡住的青年，可以參與宿舍和社區的活動，建立人脈網絡，亦可以在這裡得到生涯規劃等的支援服務，幫助他們達成個人發展目標。

李家超續指，菁英會亦積極參與「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，在過去兩年已成功培育了12隊青年創業團隊，並為超過6,200名有志創業的香港青年，提供更到位的支援及孵化服務；菁英會又辦「杭州亞運會賽事菁英練習生計劃」，讓一班對體育和傳播行業有興趣的香港青年，能親身參與製作和拍攝亞運紀錄片。

主席林智彬：青年宿舍已收超過800份申請

菁英會主席林智彬表示，該會自成立以來取得的成績有目共睹，主要有賴於菁英會有三個「全力支持」，包括全力支持國家、全力支持特區政府及全力支持青年人。他表示，特首於去年的施政報告中提出青年宿舍計劃，也是民政及青年事務局《青年發展藍圖》的其中一環，與如心酒店集團合作推出Home²青年宿舍，至今已收到超過800份正式申請，首批50個宿位已於8月15日率先入駐，預計在今年內全部200位宿生都會陸續入住。