國慶維港煙花2023｜8大免費觀賞點推介3個新位置　附避雷貼士免逼

國慶煙花2023！今年國慶煙花匯演將在10月1日，晚上9點在維多利亞港上演，慶祝祖國74華誕！大家想有最佳賞煙花體驗，《香港01》好食玩飛記者分享8大免費觀賞地點，包括3個新地點！各景點賞煙花時的優、缺點及注意事項一一介紹。此外，紅磡海濱一帶因道路維修工程會封閉，大家不宜去；堅尼地城海旁一帶，亦因視線遭阻擋，非觀賞首選！下文即睇賞煙花攻略！



時隔五年，維港煙火秀終於再度上演！（資料圖片／余俊亮攝）

國慶煙花2023 7個免費最佳觀賞地點

【1】灣仔金紫荊廣場

金紫荊廣場到香港展覽中心這一帶對出，即是發射煙火的躉船停泊的海面，既可以近距離觀賞煙火，又可聽金紫荊廣場的音樂和現場解說，是理想的賞煙花好去處！不過缺點是人極多，而晚上7點後警方會有封路措施，想更清楚地睇煙花，最好再預早2小時入灣仔。

【灣仔賞煙花位】

．灣仔水上運動及康樂主題區 （夜市一帶）新推介

．灣仔臨時海濱公園

前往方法：從港鐵灣仔站A出口，依路牌指示沿人行天橋前往金紫荊廣場，步行約15分鐘。或從港鐵金鐘站A出口，向左轉至夏愨道，再沿人行天橋走，市中心添馬公園往步行偏向前行，全程約10分鐘。



【2】太平山頂

在這裡觀賞煙火不需要仰望，大家還可以站在太平山半山頂山頂、豪宅林立的盧吉道上，順道俯瞰整個維港。不過，太平山頂距離煙花匯演會場較遠，氣勢必不及在尖沙咀或灣仔般熱鬧，想拍煙花的朋友，最好還要預先備好長焦距鏡頭！

前往方法：港鐵中環站J2出口步行至花園道山頂纜車站，山頂纜車歷時7分鐘左右登山；或從中環8號碼頭搭乘15C號巴士登山。



【3】海運觀點

海港城的270度免費觀景台「海運觀點」，包括兩個約6,500平方呎的活動平台，其中一個為天然草坪，可讓人躺在草地上賞維港煙火表演！鄰近又有很多美食餐廳，同樣擁有無敵海景，又可隨時過去醫肚，非常適合睇煙花。當然，同樣是人流極多，晚上７點後警方會有封路措施，預早入場更好。

【尖沙咀賞煙花位】

．天星碼頭

．文化中心對開

．星光大道

前往方法：由中環或灣仔碼頭乘搭天星小輪，在尖沙咀碼頭落船，經海運大廈步行至海運觀點；乘坐巴士至尖沙咀碼頭巴士總站，向海運大廈步行；由港鐵尖沙咀站 A 出口，沿海防道步行至海港城，經海運大廈到達；由港鐵尖東站 L6 出口，沿梳士巴利道步行到達海港城，經海運大廈步行到達。



【4】尖沙咀海濱花園

尖沙咀海濱花園基本上是經典的維港煙火觀賞的熱門地點，尖沙咀海濱長廊綿延不斷延伸，所以很易找到可以觀賞煙火的位置。 最好位置就是尖沙咀鐘樓和香港文化中心露天廣場的鄰近牌附近，如果想人少一些，可以星光花園找向海位置。不過要注意晚上7點後警方會有封路措施，想好好地睇煙花就要預早入場。

前往方法：從港鐵尖東站出口，按路標指示前往香港文化中心。從港鐵尖東站P1出口，經梳士巴利道步行至尖沙咀海濱花園，全程約15分。



【5】中西區海濱長廊／添馬公園／中山公園

中西區海濱長廊長7.4公里，沿途有不少地方是熱門的賞煙火地點，如中環天星碼頭（7號頭）的公台觀景台，可以讓大家看到一部分煙火景色。在毗鄰的中環海濱活動空間的中環9、10號公眾碼頭、添馬公園觀賞煙火或西環中山公園，視野會更好，不過缺點是相對來說人較多，在警方封路措施前要入定去。

【中環賞煙花位】

．中環海濱長廊

．添馬公園



前往方法：從港鐵中環站A出口，右轉沿人行天橋往天星船口偏向走，全程約10分鐘；或從港鐵金鐘站A出口，向左轉至夏愨道，再沿人行天橋走，市中心添馬公園往步行偏向前行，全程約10分鐘。



【6】 寶馬山／紅香爐峰

想找個人較少、景觀好的地方，位於北角的寶馬山就是理想好去處！這兒最高的位置是在紅香爐峰，向來也是睇煙花及賞維港日落的熱點！寶馬山近樹仁大學及漢基國際學校附近的車輛轉彎處也很不錯，開揚面向維港，不過山徑沒有照明系統，需帶備頭燈或電筒來減低夜行的風險，不宜獨往及不適合新手。另外，在北角海旁的東岸公園是賞煙花新推介位，看去海平線一望無際，園內有洗手間及有休憩設施可以坐下休息。

【天后、北角賞煙花位】

．東岸公園 新推介

前往方法：乘49M小巴、85號巴士至寶馬山（總站），沿聖貞德中學旁的山徑上山，大概15分鐘到達紅香爐峰。



【7】西九文化區

西九文化區內一帶海旁位置，賞煙花位新推介，料吸引大批訪客前往西九。西九管理局早前表示，將視乎實際情況，配合警方在西九實施人潮管理措施及特別交通安排，而管理局建議訪客盡量乘搭公共交通工具前往西九，市民可經柯士甸站或九龍站步行進入文化區。西九藝術公園及海濱長廊，市民在平日可以踩單車、草地野餐…

【西九文化區賞煙花位】

．西九文化區內一帶海旁位置 新推介

前往方法：巴士路線：215X、261B或281A，下車後步行約5分鐘；行經西區海底隧道收費廣場 - 過海巴士，下車後步行約5分鐘，便可到達；港鐵九龍站E4或E5出口：沿雅翔道步行至博物館道，抵達西九文化區，路程需時約10分鐘。



【8】啟德郵輪碼頭

在啟德郵輪碼頭的碼頭大樓頂層的「啟德郵輪碼頭公園」以及啟德跑道公園，碼頭大樓頂層的「啟德郵輪碼頭公園」都有休憩草坪及觀景平台可賞煙花，環境也沒中環及尖沙咀維港兩岸一帶般多人，相對上較舒適，不過缺點是僅部分位置睇到煙花匯演。

前往方法：乘巴士5R、22、22M及專線小巴86 至啟德郵輪碼頭下車；乘渡輪由北角、觀塘至啟德下船。



對上一次舉辦國慶煙花是2018年，時隔五年，維港煙火秀回歸，今次國慶煙花匯演共放出31,888枚煙花，分為8幕，歷時23分鐘，非常盛大！

8幕匯演23分鐘 壓軸大錦冠及錦棕櫚圖案煙花

國慶煙花匯演將於10月1日晚上9時舉行，今次主題為「富興百業賀國慶，盈聚慧城耀香江」，寓意在國慶日透過煙花匯演，祝福百業興旺，與市民一起創建更美好的未來。匯演共分為8幕︰

第1幕為「心心『雙』印」圖案，配上花語代表生命和期待的牡丹花；

第2幕的「洋紫荊」執業配合快樂笑臉共同在空中綻放；

第3幕使用「紅色閃爍」煙花，適逢杭州亞運會舉行，寓意運動員在比賽場上為目標努力，閃閃發光；

第4幕則為色彩斑斕的環形煙花；

第5幕出現的彩色繡球煙花，為首次在港展示，單一煙花爆發後，會呈現出環形、螺旋及冠環等多個造型；

第6幕則會展示「紅色五角星」。

第7幕為「遊星煙花」，象徵香港千變萬化、活力十足、潛能無限；

最後壓軸第8幕由黃河協奏曲揭開，展示「大錦冠」及「錦棕櫚」圖案，以花團錦簇的景緻象徵國家繁榮昌盛。

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國慶煙花2023

日期：2023年10月1日

時間：晚上九點

煙火地點：發射煙火的躉船停泊在灣仔對出海面

匯演時長：23分鐘

