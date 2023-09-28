國慶煙花2023｜31888枚煙花10.1維港綻放　4大賞煙花新點一文看清

國慶煙花匯演2023｜國慶煙花相隔五年10月1日晚上9時再現維港上空，今次匯演歷時23分鐘28秒，合共發放31,888枚煙花，將展現多個特色煙花圖案。每逢有大型煙花匯演，尖沙咀文化中心例必逼爆，相隔了五年的國慶煙花，香港也多了不少臨海靚位，一文看清傳統以外的賞煙花新點。



九龍區

1.西九文化區內一帶海旁位置

周末放假不少人都會到西九藝術公園及海濱長廊，可以踩單車、草地野餐、帶寵物玩耍、跑步等等。今次國慶煙花匯演將是新靚位，料將吸引大批訪客前往西九。西九管理局早前指，將視乎實際情況，配合警方在西九實施人潮管理措施及特別交通安排。管理局建議訪客盡量乘搭公共交通工具前往西九。

西九文化區內一帶海旁位置亦是賞煙花新點。（資料圖片／鍾偉德攝）

港島區

2.灣仔臨時海濱公園

灣仔臨時海濱花園位於灣仔會展新翼人工島北面海旁，其後向西延伸到中西區海濱長廊，由康樂及文化事務署管理，該處是觀賞維多利亞港兩岸理想地點，花園佈局類似尖沙咀海濱花園，是一條沿海的散步走廊。

灣仔水上運動及康樂主題區有約1.3公頃海濱空間及550米長的海濱長廊。

3.灣仔水上運動及康樂主題區

「水上運動及康樂主題區」位於灣仔北鴻興道，海底隧道銅鑼灣入口旁。主題區的第一期、第二期及第三期項目分別在2020年12月、2021年12月及2022年12月開放，有約1.3公頃海濱空間及550米長的海濱長廊。「水上運動及康樂主題區」從灣仔渡輪碼頭可直達，步程只需約五分鐘；另從灣仔會展站A2出口前往，步程亦只需約五分鐘，交通便利，最近的香港夜繽紛重頭戲之一、灣仔「海濱藝遊坊」亦在該處一帶舉行。

東岸公園.為其中一個合適賞煙花新點，去年中秋就曾放置巨型月亮，已吸引市民到來「賞月」打卡。（資料圖片/羅國輝攝)

4.東岸公園

在2021年9月及2022年12月分段開放的炮台山東岸海濱公園，啟用後每逢周末也是親子遊熱點，去年中秋就曾放置巨型月亮，吸引大批市民到來「賞月」打卡，該處望向維港亦是一覽無遺。

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2018年後首復辦 歷時約23分鐘 共放31,888枚煙花

國慶煙花匯演將於10月1日晚上9時舉行，由文化體育及旅遊局統籌，主題為「富興百業賀國慶，盈聚慧城耀香江」，寓意在國慶日透過煙花匯演，祝福百業興旺，與市民一起創建更美好的未來。匯演歷時23分28秒，發放位置在灣仔會展心對出350米，由3艘躉船及6艘小浮船在9個發放點，合共發放31,888枚煙花，營展現高低不同層次的煙花匯演。活動整體預算約為港幣1,800萬元。

匯演共分8幕

匯演共分為8幕，第一幕為「心心『雙』印」圖案，配上花語代表生命和期待的牡丹花。第二幕的「洋紫荊」執業配合快樂笑臉共同在空中綻放。適逢杭州亞運會舉行，第三幕使用「紅色閃爍」煙花，寓意運動員在比賽場上為目標努力，閃閃發光。

壓軸展示「大錦冠」及「錦棕櫚」圖案 象徵國家繁榮昌盛

第四幕則為色彩斑斕的環形煙花；第五幕出現的彩色繡球煙花，為首次在港展示，單一煙花爆發後，會呈現出環形、螺旋及冠環等多個造型；第六幕則會展示「紅色五角星」。第七幕為「遊星煙花」，象徵香港千變萬化、活力十足、潛能無限。壓軸第八幕由黃河協奏曲揭開，展示「大錦冠」及「錦棕櫚」圖案，以花團錦簇的景緻象徵國家繁榮昌盛。