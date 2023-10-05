交通費補貼│降門檻、增補貼額措施月底完結料不延續？

疫情期間，公共交通費用補貼計劃領取門檻由400元降至200元，每月補貼上限由400元提高至500元，今年《財政預算案》將這項臨時特別措施延長至本月底結束。有議員透露政府以財政負擔為由拒絕變為長期措施，相信臨時措施再延長的機會不大，希望當局可回心轉意。



降門檻、增補貼額花10億元 料不延續

上屆政府推出的公共交通費用補貼計劃，減輕市民交通費用負擔。每月公共交通開支如果超出400元，政府會為超出的開支提供三分之一的補貼，每月領取上限400元，其後在疫情期間推出臨時特別措施，降低領取門檻由400元放寬至200元，補貼上限由400元提高至500元，今年財政預算案延長臨時措施至本月31日，預料額外開支約10億元，每月惠及350萬市民。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌希望政府延長公共交通費用補貼臨時特別措施。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

陳恒鑌：政府拒降門檻、增補貼額成長期措施

不過疫情後香港雖然復常，但消費增長放緩丶政府財政儲備下降、外貿疲弱，經濟復甦未如理想，預料政府需要開源節流。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌接受《香港01》訪問時說，多次爭取將降低補貼門檻、增加補貼上限的臨時措施變為永久措施，但政府不想成為長期財政負擔故不接納，相信臨時措施再延長的機會亦不大。陳恒鑌說，近年多項公共交通工具加價，部分申請加幅達雙位數，希望政府考慮到經濟未回復、市民負擔加重，回心轉意將臨時措施延長甚至變成永久措施「考慮市民的幸福感」。

運輸署：須審慎理財確保公帑運用得宜

運輸署回覆傳媒查詢時，未有正面回應會否再延長交通補貼計劃的臨時特別措施，只說補貼涉及公帑運用，政府在考慮計劃的長遠安排時，須審慎理財，確保公帑運用得宜。

運輸及物流局局長林世雄早前表示，交通補貼計劃受惠人數眾多，即使未計臨時特別措施開支，每年這項計劃的經常開支已超過30億元，會謹慎平衡各項考慮因素決定。