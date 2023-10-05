交通費補貼│降門檻、增補貼額措施月底完結料不延續？
撰文：文維廣
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疫情期間，公共交通費用補貼計劃領取門檻由400元降至200元，每月補貼上限由400元提高至500元，今年《財政預算案》將這項臨時特別措施延長至本月底結束。有議員透露政府以財政負擔為由拒絕變為長期措施，相信臨時措施再延長的機會不大，希望當局可回心轉意。
降門檻、增補貼額花10億元 料不延續
上屆政府推出的公共交通費用補貼計劃，減輕市民交通費用負擔。每月公共交通開支如果超出400元，政府會為超出的開支提供三分之一的補貼，每月領取上限400元，其後在疫情期間推出臨時特別措施，降低領取門檻由400元放寬至200元，補貼上限由400元提高至500元，今年財政預算案延長臨時措施至本月31日，預料額外開支約10億元，每月惠及350萬市民。
陳恒鑌：政府拒降門檻、增補貼額成長期措施
不過疫情後香港雖然復常，但消費增長放緩丶政府財政儲備下降、外貿疲弱，經濟復甦未如理想，預料政府需要開源節流。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌接受《香港01》訪問時說，多次爭取將降低補貼門檻、增加補貼上限的臨時措施變為永久措施，但政府不想成為長期財政負擔故不接納，相信臨時措施再延長的機會亦不大。陳恒鑌說，近年多項公共交通工具加價，部分申請加幅達雙位數，希望政府考慮到經濟未回復、市民負擔加重，回心轉意將臨時措施延長甚至變成永久措施「考慮市民的幸福感」。
運輸署：須審慎理財確保公帑運用得宜
運輸署回覆傳媒查詢時，未有正面回應會否再延長交通補貼計劃的臨時特別措施，只說補貼涉及公帑運用，政府在考慮計劃的長遠安排時，須審慎理財，確保公帑運用得宜。
運輸及物流局局長林世雄早前表示，交通補貼計劃受惠人數眾多，即使未計臨時特別措施開支，每年這項計劃的經常開支已超過30億元，會謹慎平衡各項考慮因素決定。