交通費津貼上限4月1日起加至$500！如何攞到盡？教你手機極速領取

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-03-16 19:07

【交通費補貼八達通／交通費津貼／公共交通費用補貼計劃攻略】政府宣布「公共交通費用補貼計劃（交通補貼）」補貼上限，會在4月1日起調高至500元，門檻則繼續維持在200元，即每月公共交通費用多於200元，就可以領取津貼，生效期為4月1日至12月31日。究竟如何領取最高津貼？如何用手機領取津貼？以下一一解答。

政府宣布「公共交通費用補貼計劃（交通補貼）」補貼上限，會在4月1日起調高至500元。（資料圖片）

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根據現時「公共交通費用補貼計劃」，每月公共交通開支若多於200元，可獲三分一補貼，津貼金額上限400元。而4月1日起，每月補貼額上限將提高至500元。

但到底如何才能領盡補貼？交通費多少才領到補貼上限？以下圖表幫你計算計算！

領盡補貼所需交通費（點小圖放大看）▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

搭哪些交通工具可領補貼？

「公共交通費用補貼計劃」涵蓋港鐵、專營巴士、綠色專線小巴、渡輪、電車，以及由運輸署批准納入計劃的指定紅色小巴、街渡及提供居民服務（邨巴）或僱員服務（員工巴士）的非專營巴士服務路線。不過購買港鐵單程票或現金付款等，不受補貼。

而參與計劃的紅色小巴、邨巴、員工巴士及街渡，車輛、船隻內或其八達通讀寫器上，都會展示以下標誌。

不過提提大家，交通補貼計劃每月補貼金額，按每張八達通紀錄計算，即購買港鐵單程票或現金付款等，都不受補貼。

如何領取交通補貼？

大家要留意以下機器了：

每月16日起，市民可透過以下方式，以八達通拍卡領取上一個月的公共交通費用補貼：

－ 每個港鐵站、輕鐵客務中心、指定公共運輸交匯處及指定渡輪碼頭內設置的補貼領取站

－ 7-Eleven、OK便利店和惠康（包括Market Place by Jasons、Jasons ▪ Food & Living、Jasons ichiba及3hreesixty）所有分店

－ 八達通手機應用程式（只適用於備有NFC的Android流動裝置或已配對八達通流動讀寫器的iOS流動裝置)

－ 八達通服務站

八達通App領取補貼方法

除了親身出門，其實只要手機安裝了八達通App，就可以隨時隨地領取交通補貼，iPhone及Android都支援。

以八達通App 領取交通補貼步驟 ▼▼▼

另外，如購買了港鐵都會票、全日通等指定車船票，亦可登記八達通以計算交通補貼，方法如下：

港鐵都會票、屯門─南昌全日通、機場快線來回票及機場快線團體票：

新渡輪假日來回票、港九小輪（包括Islands Ferry Company Limited及城永有限公司）月票及假日來回票：

領取補貼有期限 過時無法領取

有關補貼會自動儲入八達通，限期3個月，起出限期便無法取回補貼，大家有時間謹記要拍一拍卡了。

同場加映：八達通不常用收$15行政費！8類獲豁免 話你知8大隱藏收費

八達通公司表示，會收取「不常用八達通行政費」，如果客戶持有「租用版成人八達通」，並於3年內無增值或作支付用途，會被收取港幣15元行政費；若之後仍沒有交易，會每12個月收取港幣15元，直至八達通餘額及按金被扣完。

八達通公司稱，有關措施目的是鼓勵客戶恆常使用其八達通，如無需使用可退還，取回餘額退款。

如果你有這類八達通，就要採取以下行動👇👇👇

不過，以下8類別八達通可以豁免，快看看自己的八達通是否以下類別吧。

8類獲豁免八達通👇👇👇

八達通隱藏收費你要知！

除了「不常用八達通行政費」，其實八達通無論實體版還是電子版，都有一些平常較少接觸到的「隱藏收費」，例如按金、辦理退款、報失等，大家都要注意！

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