區議會選舉｜民主黨：向民政署索三會資料無果　三會無人承諾提名

民主黨擬派出8人出選區議會換屆選舉，惟多次表示難以取得地區委員會「三會」成員的聯絡資料，故難以向他們索取提名。民主黨主席羅健熙今日（6日）表示，在本月21日已經寫信給民政署，希望提供「三會」成員的聯絡資料，但民政署至今未有回覆。他表示，黨員亦開始聯絡「三會」成員索取提名票，至今亦未得到承諾提名民主黨的回應。



劉慧卿（左）和羅健熙（右）。（夏家朗攝）

未能索取提名會否提司法覆核？ 羅健熙：黨內有資源問題

提及行政會議成員湯家驊早前指出，如候選人未能有方法索取提名，或許會有人認為不公而作出司法覆核。羅健熙認為，港府很容易令「無法索取聯絡資料」的說法不成立，例如指政團政黨索取選民名單，可以聯絡民政署及「三會」的秘書處幫忙轉達，但最後是否回覆則視乎「三會」成員意願。被問及民主黨如最後未能成功索取名單，會否申請司法覆核，羅健熙指司法覆核很貴，黨內都有資源問題，會再看看有否新轉變。

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未知間選選民名冊可否用於直選

選管會昨日發出聲明指，根據法例可將地委會界別選民名冊摘錄提供予合資格團體，合資格團體指曾公開宣布有意派人參選，或在先前選舉有候選人代表的團體。羅健熙稱，重點在於在參與直選的人可否看到間選的名冊，而間選名冊用於直選用途，又會否涉及個人資料用於不當地方。他表示曾去信選管會，亦會繼續去信選管會，詢問該方法是否可行，起碼詢問後都多一重保障，「用得安心啲」。

需要成功取得提名 才可進行資審

至於如果黨員出選，會否有被DQ風險，甚至被捕，羅健熙指資格審查都不知道能否通過，但就不太擔心，認為在犯法及愛國者原則之間都有空間，不是去到立即被捕的誇張地步。然而他亦重申，需要有「三會」提名，才能交表及進行資格審查。民主黨早前推薦8名人士參選，羅健熙指稍後才會公佈，避免坊間猜測及詢問。