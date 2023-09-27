民主黨擬選區議會　靖海侯：有「陽謀」　須做到6點方有望勝選

內地知名博客靖海侯今晚（27日）發文，論及民主黨率先表態擬派8人參選12月的區議會選舉，指當中有「陽謀」：圖干擾市民認同新選制、阻擾市民參與新選制。他認為民主黨若要參選並成功再取得議席，必須徹底更生，並須做到6點，包括公開與反中亂港勢力決裂及清除黨內反中亂港分子。



9月20日民主黨公布有8人通過區議會黨內推薦參選，名單稍後公布（資料圖片/夏家朗攝）

靖海侯在文章中指，在香港新區議會選舉前，曾經拒絕新選制的民主黨又活躍起來——籌款，發文章，更先於其他政團宣布將派8人參選區議會，展現出一副知其不可而為之的架勢，用心何在呢？

他指民主黨的用心，看似深沉實則膚淺，「陽謀」而已。他解釋，一是在不付出任何代價的前提下，再試水新選制下的政治參與空間；二是在不作出任何改變的情況下，再挑戰新 選制下的資格審查標準；最後，是在預期參選將受限的背景下，再試圖以其「劇本」抹黑新選制。

靖海侯形容這些「陽謀」，對接下來的區議會選舉不會有什麼實質性的影響。民主黨蓄意而為的，不過是想干擾市民認同新選制、阻擾市民參與新選制，透過早早宣布參選，讓有關的輿論節奏跟著他們走，幻想搶奪區議會選舉的議題設定權和主導權；透過在參選的每一環節製造問題，讓新的選舉實踐麻煩不斷，幻想貶損新選制的公平性和科學性；透過其已設定的行動邏輯、其可見的參選結果，讓社會上殘留的迷思再泛起，幻想以此拉低區選的參與度。

他指，所以民主黨剛宣布參選，就在提名環節做文章。他又指民主黨似乎還沒有搞清楚一個基本事實：

無論是完善特區選舉制度之前或之後，都是香港民主黨需要區議會，而不是區議會需要香港民主黨。 靖海侯

最後，他指民主黨要參選，想再拿到區議會議席，只能在它徹底更生之後，並要做到以下六點：

一：公開宣示與反中亂港勢力決裂；

二：公開承認2019年修例風波屬「顏色革命」的性質；

三：公開為過往的煽動反中行為道歉；

四：公開清除其黨內的反中亂港分子；

五：公開表達對香港國安法和新選制的支持；

六：公開其徹底反省後的政治綱領和行動規劃 。

靖海侯指，以上皆是法律上最基本的要求、對「愛國愛港者」最基本的要求；做不到這些，做不到位，香港社會不會相信香港民主黨。他指，12月的區選，對宣布要參選的民主黨來說，應當是最後一次考驗和檢驗了，它是真愛國愛港還是要反中亂港，是與時俱進還是被掃進歷史，取決於它下一步的行動。