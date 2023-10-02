區議會選舉｜李慧琼拒界定民主黨是否愛國者　質疑不夠努力取提名

有民主派稱難找到「三會」成員提名，全國人大常委李慧琼指能說服「三會」成員是愛國者即可取得提名，至於民主黨是否「愛國者」，李慧琼稱不可以一概而論，質疑反映難找提名的人「而家呢刻已經話難，其實有冇努力爭取呢」。



《施政報告》月底發表，李慧琼說香港經濟「麻麻哋」，不能再單靠「美食天堂」、「購物天堂」來吸客，建議招攬年青人在小紅書「打卡」介紹香港。



全國人大常委李慧琼聯同民建聯九龍城支部舉行巴士巡遊。（文睿攝）

民主派稱難找提名 李慧琼：其實有冇努力爭取呢

民建聯九龍城支部今日（2日）舉行巴士巡遊，由黃埔港鐵站出發到啟德，沿途宣傳民建聯的《施政報告》倡議，又下車到街站與市民交流，前黨主席李慧琼在啟德中途站加入。李慧琼被問到民主黨日前表示無「三會」成員聯絡方法難取得提名，李慧琼說現時談入閘難易屬言之過早，質疑某些人未夠努力「而家呢刻已經話難，其實有冇努力爭取呢」，強調參選人要說服「三會」成員自己是「堅定的愛國者」，相信則可取得提名。

記者追問李慧琼會否視民主黨為「愛國者」，她說不可以一概而論「要靠自己證實自己係愛國者」，包括擁護基本法、效忠國家、對社區承擔等，又說「至少如果我係提名人，我會考慮呢啲嘢」。

李慧琼質疑某些人未夠努力取參選提名。（文睿攝）

倡招青年小紅書打卡吸客 不能食老本

至於民建聯的《施政報告》倡議，李慧琼表示，現時國際形勢差，香港經濟「麻麻地」，相信《施政報告》將著墨經濟。她提醒現時經濟發展單一，旅客消費模式改變，政府要有所改變「香港不同地點有不同特點，不能再『食老本』，『美食天堂』、『購物天堂』已行不通」，她建議政府招募年輕人和大使，在小紅書上「打卡」推廣香港的深度遊，吸引遊客。

李慧琼表示旅監局分流旅客措施有效。（文睿攝）

九龍城旅客再逼爆？李倡食肆多元發展

內地旅行團近日又有「逼爆」九龍城區的跡象，李慧琼表示歡迎所有旅客來港，指旅監局今年5月施加的「辣招」有助分流旅客到不同區用膳，認為措施有效。提到近日區內投訴「死灰復燃」，她解釋部分食肆不受旅監局監管，期望食肆多元發展，不要單一吸引旅客生意。