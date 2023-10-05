鑽石山照顧者悲歌｜孫玉菡稱社署有跟進　助孖仔延特殊校寄宿兩年

撰文：江麗盈
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鑽石山今早（5日）揭發倫常血案，龍蟠苑龍璣閣三母子被發現有刀傷送院，53歲母親涉嫌傷人被捕。勞福局局長孫玉菡出席公開場合前表示，據其理解，醫管局有跟進案中母親醫療上情況，社署社工則有跟進她兩名兒子的照顧需要，相信社福機構日間活動中心暨宿舍能幫上忙，當局正為兩兄弟作安排， 希望可減輕其母照顧壓力。

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正安排兩兄弟入住日間活動中心暨宿舍

勞工及福利局局長孫玉菡表示政府高度關注事件，並指社工及醫管局有一直跟進這個案，目前正安排兩兄弟入住日間活動中心暨宿舍。

孫玉菡：醫管局有跟進母親醫療情況

孫玉菡指據其理解，醫管局有跟進案中母親在醫療上的情況，社署社工則有跟進她兩名兒子的照顧需要，相信社福構日間活動中心暨宿舍能幫上忙，署方目前正為兩兄弟作安排， 希望可藉以減輕其母親的照顧壓力。社署亦已接觸此家庭，為兩兄弟的父親提供情緒支援。

社署助延展寄宿兩年　今年7月回家與父母同住

他又提到，社署已與兩名兒子之前入讀的特殊學校聯絡，兩人原本兩年前畢業，通過社署協助延展兩年、至今年7月，他們才回家與父母同住。他指，社署會繼續跟進兩兄弟的情況。

孫玉菡指，社署社工有跟進案中兩名兒子的照顧需要，目前正為兩兄弟安排日間活動中心暨宿舍， 希望可藉以減輕其母親的照顧壓力。（資料圖片/蘇煒然攝）
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