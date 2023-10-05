鑽石山照顧者悲歌｜抑鬱母照顧智障孖仔　疑壓力「爆煲」傷子自殘

撰文：凌逸德
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鑽石山今早（5日）揭發倫常血案，龍蟠苑龍璣閣三母子刀傷送院，其中53歲母親涉嫌傷人被捕。事件揭發一家四口家境坎坷，20歲孖仔患自閉症和智障，疑母親長年照顧下心力交瘁，做出傷人及自殘的行為，令人再度關注照顧者悲歌慘況。

據了解，受傷孖仔患自閉症和智障，母親患抑鬱症。今晨約8時，姓柯男戶主在「細孖」如廁時，發現其腹部受傷流血，於是到「大孖」房間查看，發現他腹部有同樣傷勢；再馬上查看妻子，結果3人均有同樣傷勢，於是報案。警方經調查後，將案件列作傷人案，拘捕該名53歲姓簡母親。

現場消息稱，受傷孖仔就讀特殊學校，懷疑母親照顧兩子心力交瘁，突然刀傷兒子再以刺腹自殘。3人腹部割傷，尚幸傷口不深，並無生命危險。

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鑽石山照顧者悲歌｜龍蟠苑三母子腹有刀傷送院　母親涉傷人被捕

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