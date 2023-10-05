鑽石山照顧者悲歌｜專線求助多反映壓力爆煲　李世榮促加強外展

鑽石山今早（5日）揭發倫常血案，照顧兩名分別患自閉症和智障的兒子的母親涉嫌傷人被捕。民建聯立法會議員、推動照顧者為本政策小組委員會主席李世榮表示，支援照顧者專線求助多，30條線未必足夠，政府和營辦機構或需加大資源。



他又指，政府推出的支援照顧者工作較被動，建議加強外展探訪，主動找出隱蔽高危的照顧者和了解他們近況。



目前只有30條專線 未必足夠應付

李世榮說，政府推出的支援照顧者專線，運作短短6日，已接獲大約1,900個來電，換言之，平均每日有300多宗求助，反映照顧者的情緒和壓力瀕臨爆煲，支援需求非常大，專線目前只有30條專線未必足夠應付。他認為政府和營辦機構或需加大資源，強調政策刻不容緩。

政府陸續推出多項支援照顧者工作，包括推出專線，網上資訊平台亦稍後上架。但李世榮認為措施較被動，部份基層或較年長的照顧者未必懂得上網搜尋相關內容。

李世榮提到，近年涉及照顧者的慘劇大多為隱蔽個案，政府應主動出擊，加強外展探訪，找出隱蔽高危的照顧者和了解他們近況。他又要求當局在全港十八區成立照顧者支援中心，為他們提供心理和經濟上的支援。