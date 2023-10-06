民建聯籌款晚會今舉行　譚耀宗獻唱《獅子山下》｜政壇諸事町

民建聯「感恩有您 同開新篇」晚會因颱風關係延至今晚（6日）在會展舉行，特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄、外交部駐港特派員公署署理特派員李永勝、駐港國安公署局長鄧建偉及多名政府官員等超過900人出席。



民建聯主席陳克勤致辭時指，努力團結社會各界，尋求共識，結集智慧和力量去建設香港。會務顧問譚耀宗更在台上獻唱《獅子山下》，現場十分熱鬧。



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陳克勤致辭時說，今天香港已經進入全新的發展階段，儘管面對不少困難，包括複雜的國際環境，以及香港經濟復甦的挑戰，惟民建聯認為，只要香港社會同心同德，一起拼經濟、促發展，在行政長官的帶領下，一定可「同為香港開新篇」。

他表示，「提升自我、建設香港、報效國家、聯通世界」是民建聯未來工作的方向和目標，會以香港的整體和長遠利益出發，聆聽各階段和界別的聲音，團結社會各界，尋求共識，結集智慧和力量去建設香港，全力支持行政長官和特區政府依法施政。

晚會有多個環節，其中譚耀宗更在台上大唱《獅子山下》，背景為香港各區風景，台下民建聯成員和嘉賓攀談合照，十分熱鬧。

民建聯「感恩有您 同開新篇」晚會原訂9月8日舉行，但撞上世紀大暴雨而要延期。