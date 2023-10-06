民建聯主席同時擔任行會成員憂構成衝突　陳克勤：矛盾機會少

民建聯前主席李慧琼擔任黨主席時退出行政會議，當時表示接任黨主席一職時已經萌生想法，並希望集中推動黨以及議會內的發展。新任民建聯主席陳克勤接棒時卻指，不會辭去行會職務，但若果行會意見與黨內意見不一致，又會如何處理？



如行會及政團立場衝突 將申請括免出席黨團會議

陳克勤指出，作為政黨主席會將意見帶到行會，但行會都有集體負責制，直言如有衝突就會向黨團召集人申請括免出席會議，但認為很多事情上不會與本屆政府持相反意見，反而很多政策倡議在政府推出前已經被接納，可見政策矛盾的機會很少。至於會否變成左右政府施政？他指絕對不是左右政府施政，而是政策推動不暢順就告知特區政府。

被問及身為黨主席及行會成員，如市民意見與政府不一樣如何平衡？陳克勤指，行會討論內容當然不能公開，但行會成員的優勢在於可以將市民意見直接向行政長官反映，即使最後接納或不接納，事實上都有反映到市民意見。

陳克勤表示要做好主席呢份工。（梁鵬威攝）

至於他自己的政途，陳克勤表示作為黨主席並不容易，現時只會做好呢份工，要帶領民建聯轉型，並沒有其他任何考慮。而是否達到治理型政黨的目標，就會離任主席一職？他笑言，就要視乎黨內執委會的投票結果。