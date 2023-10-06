區議會44個直選選區民建聯全數參戰　陳克勤料選情較以往激烈

年底將舉行區議會換屆選舉，提名期將於10月17日開始，各政黨政團正摩拳擦掌準備競選。新任民建聯主席陳克勤曾表示，區議會選舉是擔任主席後第一項任務。他在訪問中稱，對政團而言，選舉是重要工作，亦是外界審視政團是否成功的其中一個因素，如要推動良政善治，無論在區議會及立法會，都要有足夠議席才有影響力，料44個直選選區都會派人出選。他認為，本次選舉或令選情更加激烈，皆因愛國者之間比拼政綱，會讓選民有更多選擇。



民建聯主席陳克勤（梁鵬威攝）

選委界議員將經驗傳授地委會參選者

陳克勤表示，如果要推動良政善治，無論在區議會、立法會要有足夠議席影響力，才可以將市民聲音帶給政府，而民建聯將會派出優秀、合適人選出選區議會，料44直選選區都派人參選。他表示，區議會選舉備戰已經在內部討論及醞釀，希望19名立法會議員都參與輔助工作，強調全部民建聯立法會議員都會到地區推動工作。

至於應對本次新設的地區委員會界別選舉，即「三會」互選，他表示選舉方式與選委會界別立法會選舉類似，將會讓4位民建聯選委界議員向有意出選地委會的人士傳授經驗。他說，部署選舉牽一髮發動全身，提名期之前會召開執委會確認出選名單，並會舉辦記者會公布。

如果從政初心服務市民，真係想幫到社區嘅話，攞幾張提名有幾咁難呢？身邊嗰啲「三會」都係地區服務幾十年朋友，你有佢電話，點解你唔打電話畀佢，要喺電視話畀人聽，攞唔到提名呀你畀我啦。呢個唔係從政者嘅初心囉。 民建聯主席陳克勤

認為取得提名並不困難

對於有民主派表示未能取得提名，陳克勤稱，區議會選舉堅持一個原則，即參選者必定愛國愛港。他又表示，從來沒有人將提名送給他，自己作為黨主席亦不會協助取得提名，認為不能假手於人，並指「三會」成員多年服務社區，反問如果有心服務社區，取得幾張提名有何困難？

促政府辦活動宣傳區議會選舉

投票率方面，他表示不會估計投票率，但會呼籲民建聯支持者投票，亦表示區議會宣傳方面政府都是第一責任人，又指以往都有宣傳活動，例如1998年立法會選舉贈送投票紀念卡，當年都引起收集熱潮，稱政府今次都要「做啲嘢」。他表示政府、候選人都要動員，鼓勵市民、吸引選民，以達到合理的投票率。

區議會將組成將改為直選、委任及地區委員會互選。（林靄怡攝／資料圖片）

推薦委任名單 是否民建聯會員不是重要因素

至於今次區議會選舉亦重設委任制，被問及民建聯會否僅推薦黨中人，他指，正在整理委任名單，會推薦有才能、德行的人，是否民建聯會員不是重要因素。他表示民建聯有推薦機制，「政道班」學員都會挑選，而特區政府是否接受人選，就要視乎政府的準則。

有指本次可能沒有民主派參選，民建聯選舉策略上會否有所轉變。陳克勤直言以往選舉模式「唔一定行得通」，需要在短時間內讓市民明白到候選人的政綱，而吸引市民投票有一定難度，但他認為，本次選舉或令選情更加激烈，皆因愛國者之間比拼政綱，會讓選民有更多選擇。