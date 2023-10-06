民建聯轉型為「治理型政黨」　會否嘗試競選特首直接執政？

隨着民建聯換屆選舉結束及選出新一屆領導層，新任黨主席陳克勤表示民建聯將會轉型為「治理型政黨」。但何為「治理型政黨」，身為本港第一大黨的工作又如何轉型，又是否因為選舉制度改變，因形勢改變而作出變動？



民建聯主席陳克勤（梁鵬威攝）

施政責任在政府 民建聯要協助找到社會最大公約數

首先民建聯為何提出治理型政團？陳克勤解答指，新時代下政黨需要作出改變，過往主要在議會內與反對派鬥爭，確保政府施政通過的風氣不再，如今新選制下全部愛國者擔任議員，黨內有詳細的思考過程，從而討論及調整民建聯角色定位。

他表示推動良政善治、愛國愛港、支持特區以後都不會變，但至於如何與特區合作，他稱，施政的第一責任人在政府，但政黨都希望玉成其事，協助政府找到「社會最大公約數」。而民建聯作為主要政團，需凝聚社會共識，集結智慧力量完成事件，故角色定位要有調整，成為協助推動措施的角色。

至於是否因為立法會、區議會直選議席減少，因而要成為治理型政團？陳克勤則表示，直選都可以協助良政善治，如土瓜灣出現旅行團問題時，直選議員可以直接反映給特區政府，都屬於是新世代下調整角色，強調不僅僅是評論、批評政府，而是要提供意見。

民建聯9月25日公布最新領導層名單，立法會議員陳克勤當選為黨主席。（梁鵬威攝/資料圖片）

民建聯要走向「執政黨」模式？

既然「治理型政黨」負責提供意見及協助政府施政，又會否執政，或者競選特首直接治理香港？陳克勤表示，香港不存在執政黨，中國的執政黨只有共產黨，以往前主席李慧琼提出走向執政黨模式考慮及發展，他理解是政團要有承擔治理、管理的責任，強調議會內不只是打打鬧鬧，而是希望協助特區落實政策。

民建聯有多個政治人才培訓課程，而至於終極目標是否民建聯派人競選特首，他則稱如果候選人是民建聯出身當然好，但《基本法》列明特首需要脫離黨席，民建聯在政府擔任官職、有所發展都十分欣慰。

民建聯在東盟外訪，曾到當地印傭培訓中心考察。（民建聯Facebook圖片）

未來工作4大重點

黨內迎來新轉變，未來工作重點亦不同往日。陳克勤指，未來重點在於「提升自我、建設香港、報效國家、聯通世界」。在提升自我的層面，民建聯將會設立恆常化、系統化的學習機制，表示新時代下不斷有新知識，每位民建聯的議員都需要適應新時代發展。他又稱，民建聯作為「治理型政黨」之外都要成為學習型政團，日後會有專門的副主席負責學習工作。建設香港方面，他表示如今建設香港不單止在評論特區政府的工作表現，而是要提出切實可行的倡議，舉例指過去兩年其實已經提出39項政策倡議供政府考慮。

其三，在報效國家方面，他表示國家安全立法工作要給予支持配合，現時地緣政治原因有人對於特區政府抹黑詆毀，民建聯要一如既往堅定不移「說不」，並主動向社會及外國媒體澄清。實際上，他表示香港有「一國兩制」下獨特優勢，金融、法律制度可助力國家，甚至協助「一帶一路」商貿發展，香港本身則需要利用好大灣區及「一帶一路」等平台。

《基本法》23條遲遲未有立法，又是否應加速？陳克勤指，國安風險依然存在，例如間諜行為未能處理，各黨派都是等特區政府提交法例。陳克勤強調，不能認為現時沒有國安風險，但表示對特區處理國安問題有信心，如要一勞永逸則需要儘快進行23條立法。

聯通世界方面，他倡議繼續舉辦「民間外交」，表示日後可能聯同商界到中東訪問，表示中小企業都期望有機會了解外界投資環境，民建聯則需要發揮作用，將商界「帶出去」。