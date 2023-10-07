盧文端指中央鼓勵商界和西方接觸　周浩鼎：西方工商界對中友善

拼經濟是政府其中一個施政重心，中國僑聯副主席盧文端昨日（6日）的文章指，中央有關部門和特區政府鼓勵香港商界人士，與西方國家有關人士多接觸交往，以鞏固和加強雙方經貿聯繫。



民建聯副主席周浩鼎表示來自西方國家的人士，例如不少工商界人士，都希望和中國建立良好的經貿關係，雖然個別政客對中國戴有色眼鏡及帶有政治目的打擊中國，但不少西方民間及工商界人士依然對中國保持友善，並指會一直和西方的工商界及民間保持交流。



盧文端。（資料圖片/廖雁雄攝）

盧文端指面對美國金融制裁，世界需要一個有強大國家支持、對金融資產的安全和進出自由具有充分保障的國際金融中心的香港；世界需要一個作為中國國內循環與國際循環結合點的「超級聯繫人」的香港，需要實行普通法、能夠作為與發達國家法治市場體系獨一無二的接口的香港等等。

周浩鼎：歐洲商界對中國經濟前景有信心

民建聯副主席周浩鼎早前與香港歐洲商會進行會面交流，及和英商會等進行會面。他接受《香港01》訪問時指，交流期間了解到，歐洲商界對中國的經濟前景有信心，並相信可以繼續透過香港，助他們進入大灣區市場。他又向歐洲商界解說了香港正進行激活創業版改革，盼能吸引更多歐洲企業來港上市，為他們提供融資渠道。

周浩鼎又指，從英國商會方面了解到，他們希望幫助香港吸引更多英國旅客來港，從而振興香港的國際旅遊業及經濟，並說香港作為中西文化交匯之都，對西方人士依然吸引。他說，未來會繼續保持和西方工商界及民間的交流。

周浩鼎(中)、黃俊碩(右一)早前與英商會進行會面交流。 (周浩鼎提供)

有份和英國商會會面的會計界立法會議員黃俊碩表示，和西方商界接觸很重要，香港一直都和不同地方的商界接觸，有西方媒體抹黑香港營商環境，香港就更需要和西方國家解說以改善形象。他續指香港是連接內地同世界各地的重要橋樑和窗口，香港商界一直都有和西方接觸，亦會響應盧文端的說法加強雙方交流。

至於未來計劃，黃俊碩指香港會計師團體和海外包括英國、澳洲等的會計師團體一直有交流，他亦會出席在港舉辦的交流活動，會否出訪西方國家就要視乎立法會的工作量。