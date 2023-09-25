拒披露「三會」成員聯絡　陳克勤：說服盧文端你愛國自然有提名

民主黨計劃派出八人參選區議會，但認為難以聯絡「三會」成員取提名。民建聯新任主席陳克勤被問到會否提供身兼「三會」成員的黨員聯絡方法，甚至提名民主黨，陳克勤說參選要自己找提名「唔會送上門」，笑言如果參選人能說服監事會主席盧文端是愛國者便能入閘。



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向民主黨提供「三會」成員聯絡？陳克勤：唔會送上門

民建聯有不少黨員身兼「三會」成員，黨主席陳克勤今日（25日）聯同新領導班子會見傳媒時，被問到民建聯會否整合「三會」成員聯絡方法提供予民主黨，以便民主黨尋求提名，甚至提名民主黨成員參選，陳克勤說「三會」成員很多也服務地區數十年，相信長期在地區工作的人士必定會認識，直言「我哋去參與選舉都係自己搵提名，唔會送上門」。他重申，參選人要比拼政綱、服務以取得市民支持，不認為要取得「三會」成員提名便不利素人參與。

陳克勤：說服到盧文端是愛國者便有提名

被問到多次發文呼籲民主黨參選的民建聯監委會主席盧文端，會否提名民主黨成員參選，陳克勤強調，參選人必須說服提名人自己是愛國者，才有機會獲得提名，「你能夠說服到盧主席，你是一名真誠的愛國者，自不然可以取得提名票，如果你只是口講自己是愛國者，而沒有實際行動，相信你未必攞到任何一張提名票」。

如果你只是口講自己是愛國者，而沒有實際行動，相信你未必攞到任何一張提名票 民建聯主席陳克勤

民主黨早前宣布派人參選區議會，主席羅健熙被問到可否順利取得提名，以及通過資格審查委員會時說，確實沒有任何把握，但說民主黨由創黨以來，都是在一國兩制下嘗試推動政制民主化，不會離開基本法的框架。

民建聯領導層改組，新任主席陳克勤9月25日率領新班子見傳媒。（梁鵬威攝）

民建聯盡力參選區議會 呼籲市民投票

至於民建聯的區議會選舉部署，陳克勤表示，民建聯將盡力參選，以往有不少內部培訓，期望新選舉制度下市民有更多優秀參選人可選擇，該黨將派出最優秀、最好、盡量最多的黨員參選，不過受制於選舉條例，暫未能公布參選名單。他說，市民期望區議會可解決地區問題，呼籲對新選制有期望的市民投票。