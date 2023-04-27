區議會｜盧文端：泛民若不參選是自尋死路、無可救藥

特首李家超前日（25日）指出，區議會作為地區行政和諮詢重要部份值得保留，辦法有多種方式，會保留一定的選舉成份，來屆議席數目將與現屆相若。



區議會即將換屆，全國僑聯副主席盧文端今日（27日）在報章撰文，指泛民上一次「軟性杯葛」新選制下的立法會選舉，對自身的生存造成了極大傷害和衝擊，如果再不參選區議會，等於是自絕於香港的選舉，在政治上是「自尋死路」，形容為無可救藥。



政府就區議會的檢討將快有結果。（資料圖片）

現屆區議會有泛民人士 沒有道理放棄

他指有些立足基層的泛民人士，做了不少服務地區的工作，有不錯的地區基礎。他又指出現任區議員中，有數十名屬於泛民背景，在審查和宣誓之後成為符合新選制下的區議員，認為沒有道理放棄參選區議會的機會。他認為對於泛民來說，不是會否參選區議會的問題，而應該是根據特區政府新安排如何部署參選的問題。

盧文端。（資料圖片/梁鵬威攝）

指很多諮詢組織是委任產生

盧文端認為關於區議會的產生辦法，社會上有些輿論用直選或民主作為尺子來衡量或評價區議會的產生辦法，認為並非正確或適當。

他指出《基本法》規定區議會是諮詢性的區域組織，認為產生方式並不涉及市民的民主權利，不存在是否民主的問題。他又稱特區政府有很多諮詢組織都是委任產生，但沒有人質疑這樣做不民主，所以區議會並非一定要通過選舉產生，即使有選舉成份，直選的比例也不宜太多。而且，無論是直選還是間選和委任的產生辦法，都不應該受到是否民主的責難。

他又稱，區議會需要通過間接選舉，甚至委任方式，吸納在地區上有動員力、影響力的地區領袖，以及有專業背景的人士加入區議會，認為是區議會「去政治化」的需要。他表示在市民看來，只要能夠為民服務，就是好的區議員。