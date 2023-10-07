黃國老人體驗︰走一小圈都辛苦　倡從長者角度訂政策｜政壇諸事町

工聯會今日（7日）舉辦「曆耆活動」，讓參與者嘗試體會80歲時眼老花、關節退化、駝背等長者身體特徵，有份出席的工聯會立法會議員黃國表示，走一小圈都辛苦，社會更應多從長者角度，考慮他們的需要，提供針對性的支援服務。



黃國前日（5日）亦探訪獨居長者和參觀長者服務中心，他指近日的活動讓他深刻體會人口老化挑戰之大，期望特首即將發表的《施政報告》，將有確保老有所養 、老有所依、老有所樂、老有所安的政策和措施。



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黃國前天和立法會議員同事探訪獨居長者，參觀長者服務中心，了解社區長者支援服務，今日則出席「曆耆活動」。活動中黃國要穿着特製背心，戴上眼罩，並用特別設備限制關節活動，以體驗長者「眼又矇、耳又聾，關節退化又駝背」的日常生活。

他在社交平台上表示，香港進入老齡化社會已是不爭事實，現時本地65歲及以上的港人已超過150萬人，到2040年將直撲260萬人，佔總人口比率超過三成，政府和社會各界都應為此籌謀，除了為長者提供針對性支援服務，社會必須提倡和推行愛老護老文化。

黃國又指，從香港人口和家庭結構看，獨老和雙老家庭持續增加，況且香港房屋普遍難容納大家庭，即使兒孫滿堂亦不代表可同住照顧。除了「到位」的長者社福服務，社區關懷、鄰里守望相助精神不可或缺。