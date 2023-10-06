照顧者｜陳沛良倡引入長期護理保險　應對人口老化服務需求急增

社會接二連三發生涉及照顧者的慘劇，各方敦促政府增加服務，然而要令長期護理服務可有效運作，需要大量人手及資金。立法會議員陳沛良建議，政府研究引入長期護理保險，讓市民年長後有資金購買相關服務，同時確保長期護理服務有資源長期運作。



長期護理服務需求急升 公帑支付長遠難以維持

陳沛良今日（6日）出席由香港社會服務聯會舉辦的「照顧者支援—政策倡議及服務發展」研討會，提到除了政府直接資助照顧者服務，社會還有沒有其他融資方式。他表示，內地、日本、新加坡等地，都已經有成熟的長期護理保險制度，他們的經驗值得香港借鑑。然而，香港在這方面未有認真討論，相關市場亦發展落後。面對長者人口不斷擴大，長期護理服務需求將會進一步急升，香港現時主要以公帑支付的長期護理服務模式，長遠而言將難以維持。

至於長期護理保險制度，是社會性長期護理保險，還是商業性長期護理保險，陳沛良指不同模式都值得探訪，認為需要是巨大的系統工程，但有需求就會有供應。他認為政府有必要積極考慮長期護理服務融資模式的未來路向，從而應對中長期內急增的長期護理服務需求及公共財政壓力。