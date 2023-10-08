施政報告｜李家超稱要發展國際專上教育樞紐　助國家建成教育強國

新一份《施政報告》本月25日發表，行政長官李家超到訪香港科技大學，與交流生和研究生交流。李家超說香港有建設成為國際專上教育樞紐的優越條件，會仔細研究如何充分利用一國兩制的獨特地位、國際化和多元化優勢，助國家建成教育及人才強國。



李家超說政府一直致力鞏固香港作為區域教育樞紐的地位，推動高等教育國際化。（李家超Facebook相片）

李家超上周四（9月28日）到訪香港科技大學，與來自不同國家的交流生和研究生聊天，跟他們在宿舍吃早餐，了解他們在港的生活和對香港的看法。李家超說香港是亞洲唯一擁有五間百強大學的國際城市，每年均吸引來自世界各地的學生來港就讀、進修或交流，很高興得知他們都很喜歡香港的教育和工作環境，當中有不少人更計劃畢業後繼續留港發展。

李家超說其中一名來自韓國的同學朴廷鎮，十年前由韓國來港，以國際生身份就讀本科學位，發現香港充滿機遇，決定繼續留港進修，目前已成為香港永久性居民，以本科生身份修讀博士學位，並在此期間成立初創公司，學業事業雙軌發展。

發展國際專上教育樞紐 助國家建成教育強國

去年《施政報告》提到，政府會與院校合作進一步向東盟以外的國家推廣政府「一帶一路獎學金」，希望可以吸引更多來自不同國家的學生來港，將香港建成國際專上教育樞紐。李家超說經過今次科大之行，我更堅信香港良好的教育基建、享譽國際的大學，以及優秀的科研人才，都是建設香港作為國際專上教育樞紐的優越條件，吸引匯聚海外精英人才。他會仔細研究香港如何在此穩紥的基礎上，充分利用「一國兩制」下的獨特地位，國際化和多元化優勢，全方位吸引世界各地的優秀人才，助國家建成教育及人才強國。