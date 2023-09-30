《施政報告》特首將親自操刀救市？　三個原因令樓市減辣事在必行

眾所週知，港府對樓市辣招一向非常堅持，不久之前財政司司長陳茂波還發表言論，由於首置者認為樓價仍然偏高，因此港府無意減辣。然而前天財爺於歐洲訪問回港，忽然罕有地指出，目前本港樓市與當年推出辣招時比較情況有所不同，政府仍會密切注意情況。



財爺此番言論自然引起坊間諸多揣測，難道樓市撤辣在即？筆者認為這次機會很大，不過不會全部撤銷，而是有序退場，適當的一步步減。而且時間不用等很久，10月25日特首施政報告便會揭曉，這是非常恰當的時機，可以讓特首李家超來宣布減辣，外界普遍覺得，減辣是特首的意思，並非財爺所想。

外界不斷反映 減辣已到恰當時機

社會各界對樓市減辣的要求向來存在，當局10幾年來均無動於衷，理由當然有很多，例如必須優先照顧本地人置業需要、首次置業者覺得樓價仍然偏高、樓價只跌了15%左右，不足以構成減辣理由等等。這些看法或者都是對的，只是目前國際與國內環境有變，社會上要求撤辣的聲音愈來愈强烈，可以說此起彼落，除了工商界人士之外，幾乎所有關心經濟民生的政黨也發聲了，難道這些聲音都是無理取鬧？這些人都是要助長樓市投機者？

答案當然非也，生活在香港的本地人，相信都有一顆愛港的心，都希望香港能夠恢復往日的繁榮。而能夠讓樓市交投暢旺，以及金融股市蓬勃發展，就可以對香港經濟帶來更多貢獻。就如「香港夜繽紛」一樣，也是要推動消費，刺激經濟流通；那麼對樓市減辣鬆綁、減股票印花稅都一樣是推動經濟民生的政策，而且不必支付什麼成本，只需行使行政手段便可。然而觀港府一向對樓市態度強硬，有讀者問，這次港府真會改變立場？為何說減辣事在必行？

對樓市減辣 與推動夜經濟同出一轍

有三個原因使港府不得不減辣。第一，香港經濟前景不樂觀，好不容易捱過3年多疫情，可是通關復常速度緩慢，中小企業仍然經營艱難，而且6萬多間中小型公司的百份百擔保貸款計劃，已經到期或即將陸續到期，需要供息及還本，因此必須製造更多樓宇買賣來減輕負債比率，才能舒緩企業的經濟壓力；第二，國內房地產市場供應過剩，泡沫危機蔓延，民營內房公司負債過高，幾乎連利息都還不起，一間接一間的排隊倒閉潮，迫使內地當局需要出招救市，更要不斷加大力度去救，現今的政策不是房住不炒，而是鼓勵投資，買第二層樓、第三層樓等。而政策不是要推升樓價，幫助房企解困，而是要拯救樓市，保交樓和保就業。內地政府尚且要大力救市，香港為什麼不跟隨？

至於第三個必須減辣的原因，就是近年來港府財政赤字嚴重，長期入不敷出，庫房儲蓄愈來愈少，有違基本法符予港府審慎理財的指引。面對北部都會區大型綜合發展，以及交椅洲人工島填海計劃等正在如期進行，需要投入的資金十分龐大，只靠發債並不是辦法。撤辣或減辣，如今看來是當務之急，可以製造更多的物業成交，目的是要刺激疲弱經濟，幫助中小企業，又不費吹灰之力蹄造雙贏。

蔡志忠認為減辣機會很大，不過不會全部撤銷，而是有序退場，適當的一步步減。（代理提供）

筆者的三個減辣提議

還有，香港經濟方面的重量級人物也發聲了，如前兩任財政司司長唐英年、梁錦松，更有前特首梁振英，他們分別在不同媒體上，公開呼籲適當減辣支持經濟。至於撤銷或減辣，筆者提議，首先以較為迫切的先作處理，如撤銷或減少買家印花稅（BSD），讓外地人可以買樓，至少容許優才或專才可以先買樓後交稅；其次是減免買家購買第二層樓的雙倍印花稅15%（DSD)，同樣以第一層樓的稅率徵收，讓這些勤奮儲畜的人可以買多一層樓收租，市場租盤有足夠供應，也可抑制租金上漲壓力；最後是關於額外印花稅（SSD），由買第三層樓開始才捆綁計算，這樣比較符合現今市場狀況。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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