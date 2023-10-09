颱風小犬｜旅客滯留機場　李梓敬江玉歡轟機管局應變差損港形象

九號風球懸掛期間，大批旅客因機鐵、巴士停駛港鐵列車維持有限度服而滯留機場，的士站更是大排長龍。新民黨旅遊推廣事務發言人、立法會議員李梓敬質疑機管局未有做好後備交通方案，斥事件嚴重損害香港形象，建議安排旅遊巴士接走滯留旅客。選委界立法會議員江玉歡質疑「文體旅局、運物局及機管局三局去咗邊？」。



滯留機場損港形象 料旅客改深圳廣州轉機

千名旅客滯留機場等候的士數小時，李梓敬批評嚴重損害香港形象，預計是次事件後，大灣區旅客將轉為在深圳機場或廣州白雲機場轉機。李梓敬質疑機場管理局準備不足，機場運作正常下為何鐵路或巴士未有就停駛做好準備方案，甚至聯絡旅遊業界安排巴士到機場疏導。

荃灣西站有旅巴義載 促機管局應變提供旅巴

他又提到有大批市民因屯馬線荃灣西站一段因颱風停駛，要由非專利巴士「義載」屯民居民至凌晨，促請政府和機管局檢討事件，亦建議機場制定應變方案，在公共交通服務暫停但航班如常升降的情況下，安排旅遊巴士提供緊急巴士服務來往就近的港鐵站及邊境關口。

江玉歡亦在社交平台撰文，質疑政府成立了颱風應變小組卻仍讓大批旅客在機場焦急地等候的士的事情發生。（資料圖片／林靄怡攝）

江玉歡：文體旅局、運物局、機管局去咗邊？

選委界立法會議員江玉歡亦在社交平台撰文，質疑政府成立了颱風應變小組卻仍讓大批旅客在機場焦急地等候的士的事情發生，反問：「文體旅局、運物局及機管局三局去咗邊？」