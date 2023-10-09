颱風小犬｜旅客滯留機場為何無旅遊巴接載？政府消息解釋因一理由

千名旅客在九號風球懸掛期間，因為機鐵、巴士停駛滯留機場，搭的士要排隊超過三小時。有議員批評當局沒安排旅遊巴士接走滯留旅客，嚴重損害香港形象。政府消息人士解釋，曾經聯絡旅遊巴到場接載旅客，惟颱風下司機憂安全問題不開車。



政府消息人士說早已聯絡的士業界加派的士，但業界坦言八號風球中午已懸掛，夜更司機不會出門開工，以致晚上的士少車，又說曾經建議惡劣天氣下建立「機場的士車隊」，由政府或機管局為司機包薪每人3000元，但未獲當局接納。



機鐵在10月8日晚9號風球發出後停駛，大批乘客滯留機場。（讀者提供圖片)

政府消息：曾聯絡旅巴業界遭婉拒

九號風球昨日（8日）晚上7時懸掛，千名旅客滯留機場，有議員質疑未有安排旅遊巴接載受影響乘客。政府消息人士說，當局傍晚已聯絡非專營巴士業界，希望提供旅遊巴接載機場旅客出市區，但被婉拒，因司機坦言擔心攞車困難，亦憂慮行車安全。

機鐵改掛八號波後已提早恢復服務

據了解，運輸署和機管局同時聯絡的士業界，要求安排更多的士到場，不過數量仍不足以應付龐大需求，坦言「已經盡力讓滯留人士乘的士離開」，期間亦要求港鐵在改掛八號風球後盡快恢復服務。昨日（8日）晚上11時50分改掛八號風球後，港鐵在凌晨12時許宣布機場快綫逐步恢復有限度服務，並延長至凌晨三時。消息人士說以往一般可能要大約2小時恢復服務，形容已經加快恢復服務，疏散滯留乘客。

機鐵在10月8日晚9號風球發出後停駛，大批乘客滯留機場。（讀者提供圖片)

的士業界：日頭都做到散晒、有錢賺無命享

有的士業界早在八號風球懸掛時，每隔15至20分鐘已在Whatsapp收到當局通知：「機場的士站缺紅的，現時在場大約10部市區的士，站頭客量維持50位以上，預計仍有乘客前往的士站」，九號風球懸掛後情況惡化，晚上11時50分更收到通知，機場站頭有超過900名旅客等候的士。業界坦言早更司機已下班，「日頭肯搏嘅都做到散晒，有錢賺都無命享」，夜更司機因應中午已懸掛八號風球決定不開工，結果不夠的士。

機鐵在10月8日晚9號風球發出後停駛，大批乘客滯留機場。（讀者提供圖片)

倡建包薪的士車隊服務 消息：涉公帑要小心處理

機管局為大批旅客滯留事件解話時說「會與運輸署與政府看看在惡劣天氣之下，是否在的士方面可做多些工夫」，有業界坦言曾向政府建議，惡劣天氣下安排的士車隊到機場接載旅客，形容「100架都沒問題」，但要提供誘因，的士司機要包薪2000元至3000元一天，做法類似抗疫的士，「無理由有意外要司機揹」，不過政府並沒答應。政府消息人士解釋，涉及公帑運用要小心處理。