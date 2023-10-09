颱風小犬｜多區市民自發義載　民主黨促發展私人共享出行平台

颱風「小犬」襲港，九號風球下港鐵、巴士停駛，大批市民滯留車站。民主黨建議推行政策支持發展私人共享出行平台，即使市民自發義載應急，都不至於只能透過社交媒體尋找「有緣人」。



颱風小犬｜荃灣西站內大量乘客被困車站，車站外的士站有至少200人候車，亦有疑似有白牌車在荃灣西站外「兜客」，司機向乘客稱200元一位前往元朗、天水圍及屯門等地方。（王譯揚攝）

民主黨發展政策發言人吳永輝指，目前香港缺乏共享出行程式平台，即使市民自發義載應急，但都只能透過社交媒體尋找「有緣人」，因此當局應該在政策上支援及支持私人共享出行平台，「愈來愈多私人及公共屋邨分散在市郊各地，政府本身早就應該要有準備，透過私人公司主導共享出行友善政策」。他說兩年前相關政策曾在油尖旺區議會討論，又有初創公司多次試行，但最終都被政府禁止，在台灣及新加坡卻可合法營運。

民主黨交通政策發言人韓俊賢認為，運輸及物流局與港鐵應對不足，一直未見嘗試改變現行保險問題和服務協議，盡量幫助乘客，同時也對剛抵港旅客負責，他建議在可行情況下，港鐵應盡早及不斷重複發放隨時停駛訊息，並安排正在行走，但突然要即時停駛的列車，在安全情況下盡可能按原有行程載客抵達終點，減少影響。

隨著全球極端天氣情況頻繁，民主黨建議政府定期就各地熱帶氣旋及水浸等應變安排，諮詢各區議會盡早作更好準備及應變方案。