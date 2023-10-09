區議會選舉｜三會選民名冊發布附姓名首單字和住址　無全名、電話

新一屆區議會選舉本月18日展開提名期，選舉事務處今日（9日）發表地區委員會界別選民名冊，載有2,533名全港18區「三會」委員的選民資料，惟名冊只會顯示選民中英文姓名的第一個中文字或第一個英文單字、登記住址和所屬界別分組，沒有電話、電郵等。名冊只供特定人士查閱，查閱前須經電話預約。



選舉事務處今日（9日）發表地區委員會界別選民名冊，載有2,533名來自全港18區的「三會」委員的選民。（資料圖片／鄧康翹攝）

來屆區議會選舉規定參選人必須取得「三會」（分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會）各三名委員提名，民主黨表示難取提名人聯絡方式引起社會熱議。

選舉事務處今日（9日）發表地區委員會界別選民名冊，名冊載有2,533名選民資料，來自全港18區的分區委員會、地區撲滅罪行委員會或地區防火委員會委員，並且是地方選區選民。名冊只供獲有效提名的候選人、符合指明要求的團體或組織，以及登記於政府新聞處新聞發布系統的傳媒查閱。另外，名冊只會顯示選民姓名的第一個中文字或英文第一個單字、登記住址和所屬界別分組。

不過，有意查閱的指明人士亦要經預約方可查閱。選舉事務提星莆一至五四節查閱時段，每節一小時三十分鐘，預約先到先得。每人每天只可預約一節查閱時段，並且要到選舉事務處兩個辦事處，分別位於長沙灣庫務大樓八樓和九龍灣國際展貿中心十三樓。