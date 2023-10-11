鄉議局就職｜李家超盼撐北都　劉業強促支持區選、做好城鄉共融

新界鄉議局今日（11日）舉行賀國慶暨就職典禮。特首李家超致辭時向鄉議局提出三點期望，分別為團結服務社區、支持北部都會區發展、宣揚以愛國愛港為核心與主流相呼應的價值觀。連任新界鄉議局主席的劉業強則指，新界有無限發展潛能，以新田科技城為例，期望政府做好城鄉共融，又呼籲原居民支持年底的區議會選舉。



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新一屆鄉議局就職禮加上賀國慶，各中央駐港機構代表均有出席，包括中聯辦副主任何靖、外交部駐港特派員公署署理特派員李永勝、解放軍駐港部隊副司令員譚志偉及中央駐港國安公署副局長王文獻。

特首李家超致辭時表示，新中國成立74周年，在不同領域都取得非凡成就，近日的杭州亞運順利舉辦，更讓世界都看見國家的魄力，香港未來必須繼續發展所長，配合國家。

李家超提三點期望 盼團結社區支持北都發展

他續指，鄉議局一直是支持國家、港府的中堅力量，他樂見議鄉局達至他去年提出的期望，包括團結鄉民、推廣愛國教育、支持港府工作。他指，早前颱風襲港，鄉議局馬不停蹄協助市民，充分肯定鄉議局的努力。此外，李家超再次向鄉議局提出三點期望，包括未來繼續做到團結服務社區、支持北部都會區發展、宣揚以愛國愛港為核心與主流相呼應的價值觀。李家超相信鄉議局會繼續與政府合作，共同開拓更美好的未來。

劉業強：呼籲支持區選 做好城鄉共融

而連任鄉議局主席的劉業強表示，香港過去經歷修例風波、疫情，但國家仍對香港充滿信心，更出手訂立《香港國安法》，確立「愛國者治港」，令香港重回正軌、積極抗疫，社會最終得以全面復常。他指，年底的區議選舉將是完善地區治理工作的最後一公里路，呼籲市民、新界原區民於12月10日投票，選出賢能之士，而作為區議會27名當然議員的鄉委會主席亦會盡責，不會令國家港府失望。

他說，新界鄉郊未來將迎來前所未有發展機遇，成為與深圳深入交流的地段，期望港鐵沙中線延線以完善北部都會區的交通。他又指，新界只要做好城鄉共融就有無限發展潛力，以新田科技城為例，有七條鄉村未被納入發展範圍，這正正可參考內地舊城改造的方法，重建鄉村，令城鄉互相輝映。

劉業強重申，目前環球政經局勢多變，西方國家對國家「指指點點」，期望全球鄉民要說好中國、香港故事，承諾未來繼續為新界人謀發展利益。