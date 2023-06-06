粉嶺高球場｜鄉議局倡丙崗村建1.2萬個單位　料比推展高球場快

粉嶺高球場建屋計劃現變數，鄉議局今日（6日）提出，於鄰近高球場的上水丙崗村，興建九幢樓宇，樓高31至46層不等，預計可提供約1.2萬個公營房屋單位。鄉議局主席劉業強估計，此計劃或較推展高球場項目為快。



▼粉嶺高爾夫球場▼



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倡建9幢樓高31至46層公營房屋大廈

規劃署昨日（5日）向城規會提交文件，建議將粉嶺高爾夫球場粉錦公路以東擬建公營房屋的用地，暫時修訂為「未決定用途」地帶。發展局表示，支持規劃署建議，令到建屋計劃或有變數。

今日鄉議局提出丙崗村建屋計劃，該村同樣位於粉錦公路以東，鄰近高球場。鄉議局指，方案由丙崗村提出，建議在荒廢農地興建九幢樓宇，樓高31至46層不等，料提供約1.2萬個單位，每個平均面積457平方呎。

鄉議局認為，該村農地地勢平坦，亦有學校、餐飲處所及巴士總站等配套，而且不會影響古樹；但要建設新路，以連接該村及交通交匯處。

劉業強表示，認為高球場或者可先發展為康樂用地，再發展成住宅。他預料，精簡城規程序可於下月通過，屆時可加快政府收地及規劃速度；更認為此計劃的推展速度可較高球場的計劃為快。