區議會選舉｜新方向五名政治素人參選　李煒林：專注統籌工作

來屆區議會選舉提名期下周三（18日）展開，香港新方向今日（12日）率先公布參選人名單，包括將參選天水圍南及屏廈選區的陳燕君、參選黃大仙東選區的黃靖然、參選黃大仙西選區的黃樂研、參選蝴蝶山選區的李嘉駿、參選九龍城南選區的馬志恆。



不過，早前接受《香港01》訪問時，表示積極考慮再次競選的李煒林就不在參選人名單上，改為擔任競選工程統籌主任。被問到未有參選原因為何，是否因曾為公民黨員而擔心未能取得提名票，李煒林直言：「這不相關 ！（It’s not relevant）」，重申目前專注統籌選舉工程。



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選舉主題為「共建信任，改變發生」

香港新方向執委、立法會議員張欣宇表示，過去新方向不斷在探索和嘗試，更了解該政團的定位，認為不單要表態或批評，更重要的是提出建議。

新方向以「共建信任，改變發生」為區議會選舉主題。競選工程統籌主任李煒林表示，身邊有不少人因不同原因離港，認為香港要修補看不見的裂痕，「要修補，就必須重建信任」，無論是土生土長，還是來自五湖四海的市民，只要熱愛香港，便願意站在一起，用行動共建信任，令改變在身邊發生。

五人有地區服務經驗

新方向五名參選人背景不一，其中陳燕君是95後基層、蘇靖然自稱普通打工仔、黃樂研有社工、商業和行政研究經驗、李嘉峻是在北區長大的新世代，馬志恆則是自小在紅磡紮根的創業者。五名參選人雖有地區服務經驗，但卻是從未參選的「政治素人」。被問到是否有信心成功當選時，張欣宇表示自己昔日亦以「素人」背景出戰立法會，認為五人背景多元、經驗豐富，相信他們可以重建與市民的信任解決問題。

已內部籌款 不排除網上眾籌

張欣宇透露，早前已進行內部籌款作競選籌備工作之用，目標50萬元，在眾成員支持下，籌得款項遠超原定目標，選舉經費則要進一步努力，不排除發起網上眾籌。

不過早前曾揚言積極參選的李煒林卻「落榜」，張欣宇回應要從政團的整體利益來部署，而李煒林則多次重申現階段着著重統籌工作。至於「落榜」原因是否與他的公民黨背景相關？李煒林直言：「It’s not relevant !（並無關係）」

張欣宇：盡力向年輕人展現誠意

新方向是次派出5位年輕人參選，似乎有意搶佔年輕人票倉，不過年輕選民登記創新低，新方向會如何說服青年「改變發生」？張欣宇多次強調會盡力展現誠意，又指新方向過去的工作已不斷接觸年輕人，他以「回鄉證」一事為例，指尋求幫助的年輕人由起初的無期望，到感受到他們的盡力，後來更成為朋友，直言有信心重建信任。

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張欣宇表示，將努力爭取三會委員支持，相信以參選人熱情、熱誠、政綱、服務經驗可說服委員給予提名票，「新方向在社會上有一定認識、認同我們的價值觀，有信心可爭取三會支持」。

馬志恆為紅磡分區委員會委員之一，被問到會否給提名票予民主黨，以及現時是否有人接觸要求提名時，張欣宇表示黨內未有討論該議題，重申這屬個人決定。馬志恆又透露，現已收到一定數量的聯絡要求，認為現時有合適程序讓參選人取得提名票，不過他認為民政事務署核實查詢人背景方面可做得更好。