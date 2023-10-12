區議會選舉｜紫荊黨擬派人參選區議會　「海歸派」首戰本港選舉

區議會選舉提名期下周展開，過去被冠以「港漂黨」的香港新方向將派5人出選，但大多是土生土長本地年輕人。「海歸派」香港紫荊黨都蠢蠢欲動，承認計劃派人參選區議會，意味是首次派人參加本港公共選舉，惟未知參選人會否有海外回流的背景。



紫荊黨主席李山（中）、前總裁黃秋智（右）及執行委員伍俊飛（左）（資料圖片 / 鄭子峰攝）

紫荊黨曾稱全面參與各政治選舉

紫荊黨2020年成立，創黨成員都是有內地背景的商人，被視為「海歸派」。核心主張是為香港爭取「一國兩制，百年不變」以追求「百年一國兩制」為創黨目標，行動綱領是積極推動落實「愛國者治港」，支持同理念的人士全面參與各政治選舉，支持行政長官和特區政府有效施政，主要政綱積極推動有香港特色的民主政治，實現有廣泛代表性的行政長官和立法會普選。

成國安法實施以來本港首個訪美政黨

該黨過去曾經表明爭取參選立法會，曾經有分析認為紫荊黨是想取代傳統建制派，部分建制派不願與紫荊黨有太多接觸，又有人認為他們是中共「地下黨員」。惟最終立法會選舉、特首選舉都沒有參與。曾經開出黨員人數目標高達25萬的願景，但過去三年未見有大動作。近年比較有亮點的，是今年6月紫荊黨組團訪問美國，成為港區《國安法》實施3年以來，本港首個訪美政黨。港區全國政協委員、紫荊黨創辦人李山與美國國務院港澳事務部門負責人會晤，介紹實施《港區國安法》、及改選舉制度後的情況，強調國安法恢復香港的社會秩序，改善了營商環境。

紫荊黨執委伍俊飛回覆《香港01》查詢時確認：「計劃派人參選區議會」。

紫荊黨：計劃派人參選區議會

前年的立法會選舉紫荊黨無派人出選，今年12月的區議會選舉，據了解紫荊黨都有意出戰。紫荊黨執委伍俊飛回覆《香港01》查詢時確認：「計劃派人參選區議會」，被問到出選人數，伍俊飛說名單未確定。