擬設反詐騙大聯盟　吳傑莊晤鄧炳強倡尋中央支持加強境外執法合作

一直協助JPEX案苦主的立法會選委界議員吳傑莊表示，計劃聯同業界及網絡科技專家成立「民間反詐騙大聯盟」。他今日（13日）約見保安局局長鄧炳強反映意見，倡議港府善用「一國兩制」尋求中央支持加強就網絡騙案與境外機構協作執法，他在會晤後稱，局方反應正面，承諾會向受詐騙案影響人士全力提供協助。



立法會議員吳傑莊稱，苦主正考慮向相關OTC或KOL等作民事訴訟。（梁鵬威攝）

吳傑莊指，本港今年首8個月錄得58,453 宗罪案，較去年同期升34.6%，其中詐騙案較去年同期大幅上升52.2%，佔整體罪案比率由2018 年的14.7%升至43.7%。他今日﹙1約見保安局局長鄧炳強反映意見和提出建議，包括要求中央支持加強就網絡騙案與境外機構協作執法。

建議政府加強全球合作和教育宣傳

吳傑莊解釋，數碼世界四通八達、跨越地域界限，社會面臨日益增加的網絡風險，網絡安全威脅與犯罪已成為許多人和企業關心的問題，對於香港及海外執法機構而言，有必要加強跨境協作保障網絡安全發展及加強打擊網絡罪案，特區政府應善用「一國兩制」方針，尋求中央更多的支持，開展全球警務交流合作，加強就網絡騙案和罪行與其他地區協作執法，以打擊科技犯罪、減低網絡安全威脅，保護香港關鍵基礎設施。

他續指，隨着科技愈來愈進步，網絡犯罪花款層出不窮，目前很多市民對科技犯罪及網絡陷阱不熟悉，認知程度有限，特別是近年興起的數字資產交易，建議保安局和警方增撥資源在社區進行宣傳教育，例如定期到學校及社區中心舉行展覽、座談會，及在電子媒體增加講解科技犯罪、網絡詐騙及數字資產投資的節目，提高市民的認知和警惕。

他又要求警方加強與證監會、銀行業、電訊商等相關部門及機構溝通，並採取聯合行動，調查一些可疑的投資網站和應用程式，防範詐騙罪行發生。

至於近期懷疑數字資產交易平台詐騙案，他希望警方盡快偵緝幕後主腦，並採取檢控行動，完成調查，同時吸取經驗，預防同類事件發生。