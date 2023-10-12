JPEX｜加密豹拒答台灣董事、林寶車主身份　認睇樓富二代為前員工

虛擬資產交易平台JPEX案多人被拘捕，包括加密貨幣找換店「加密豹CryptoPARD」行政總裁陳小龍和前董事李家麟。獲保釋的陳小龍今日（12日）在代表律師陪同下召開記者會，聲稱公司損失八位數字，即過千萬，但拒絕回應案情，只稱將重開加密貨幣課程，以及兌換服務。

雖然陳小龍對外宣稱為加密豹的創辦人及行政總裁，但他並非董事及股東，他回應指誰負責商業註冊只是策略。而他在第一城鎖車、又曾涉醉駕的跑車並非陳小龍名下，他含糊其辭無回應車主身份。另外「睇樓富二代」宣傳加密貨幣的男子，他就承認是加密豹前員工。



加密貨幣調查報道・專頁｜JPEX涉詐騙 林作、陳怡等幣圈網紅被捕

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聲稱恢復場外兌換服務

陳小龍今日下午在兩名代表律師陪同下召開記者會，其中一人為范德偉，他同樣為林作的代表律師，日前林作於家中開記者會時，范亦伴在其身旁。

陳小龍開首便提到現時沒有被起訴，獲准保釋，但案件仍然調查中，所以不會討論案情。他續稱，加密豹由數名拍檔一同開立，主要收入來自加密貨幣課程，以及場外交易業務，過往可以有逾百名學生，但JPEX事件令報讀人數跌逾九成，公司損失八位數字，其中位於尖沙咀的分店已結束營業；但旺角總店將會如常運作，並會重開加密貨幣課程，以及恢復兌換服務。

陳小龍非董事 拒回應前董事被捕、現董事身份

陳小龍又稱，加密豹會配合執法部門調查，日後不會以任何方式宣傳無牌交易所。問到是否JPEX的合夥人，他表示不是，亦不認識其他被捕人士。不過有記者再追問為何推銷JPC（JPEX發行的平台幣）、是否知道是騙局，以及損失金額時，他未有回應。

另外，陳小龍的名字，並無出現於加密豹的任何註冊文件，情況令人疑惑。對此，他表示公司拍檔有不同角色及分工，「邊啲人負責商業註冊都係一啲商業策略」。另外，加密豹前董事李家麟於今年8月辭任，之後改為委任台灣人牛耿晟，陳未有回應事件，「關於公司內部嘢唔多講」。至於與被捕的前董事李家麟是什麼關係，他形容是同事。

2022年11月，貼有加密豹商標的跑車在第一城被鎖車，陳小龍之後高調現身「道歉」。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

粉紅色林寶堅尼非名下 拒回應車主身份

去年11月一輛貼有加密豹商標的粉紅色林寶堅尼跑車，在沙田第一城被鎖，引起網民熱議。陳小龍亦曾駕駛該跑車，在紅磡撞向一輛的士，事後陳拒絕接受酒精呼氣測試被捕。

不過，翻查文件，該跑車並非由加密豹或陳小龍持有，對此，他回應稱，該事件已回應多次，可查看之前的報道，不過亦指：「揸車又唔一定要揸自己登記嘅名嘅」。

翻查資料，該粉紅色跑車由「駿億國際（香港）有限公司」（Billion International (Hong Kong) Limited）持有，公司董事為保險經紀盧俊亨，股東為呂官諱。不過陳小龍未有回應與二人的關係。

宣傳加密貨幣致富「睇樓富二代」為前員工

另外，今年3月何文田站上蓋新盤瑜一開售，售樓處出現一名疑似「富二代」的男子現身，全身穿着名牌，估計價值10萬元，並手拖行李箱，由兩名外藉保鑣陪同下參觀示範單位。該名男子曾受訪稱，行李箱有過千萬元，靠投資加密貨幣致富。然而，事後有照片顯示，男子曾身穿加密豹的服裝，與陳小龍等人合照。

對此，陳小龍表示，該男子為其前員工，但否認睇樓時涉宣傳伎倆。

《香港01》早前報道，該男子的受訪影片，為YouTube的「私人」（private）影片，由一個名為「Ninexus Production01」的帳戶上載。根據公司註冊處資料，同名公司「Ninexus Limited」有三名創辦成員，其中佔股49%的大股東，為「陳定邦 CHAN Ting Bong Clement」，與風水師「陳定幫」原名的中英文名字相同。

玄學家陳定幫9月22日就JPEX案到警總協助調查後離去。（鄧海興攝）

陳定幫以「陳定幫」中文名及「CHAN Ting Bong Clement」英文名，擔任十多間香港註冊公司董事，其中包括「陳定幫工作室有限公司」，註冊地址與「Ninexus Limited」相同。

陳定幫數年前因拍攝電視節目、以「愛情玄學家」的定位走紅，除玄學外，近年其影片頻道不時推廣及分享如何投資虛擬貨幣、NFT等。JPEX案中，陳定幫有到警署協助調查。