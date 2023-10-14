政壇諸事町｜何啟明「畀女圍」成LadyKiller？　稱施政報告有新猷

特首李家超曾遭中學同窗「爆料」有「Lady Kilker（少女殺手）」之稱，但原來其問責團隊也有一名「Lady Killer」。事源勞工及福利局副局長何啟明，今日（14日）出席一個外傭頒獎禮時，司儀呼籲現場外傭有興趣可到台上與何合照，瞬即有逾50名外傭笑容滿面衝至台前，將何啟明重重包圍，部份外傭更因舞台太細未能加入合照，露出失望之情，可見何啟明魅力沒法擋！



大批外傭爭先與何啟明合照，將他重重包圍。（歐嘉樂攝）

往年活動同樣「畀女圍」

勞工及福利局副局長何啟明今日出席全港優秀外傭及友善僱主嘉許禮暨護老者感謝週啟動禮，現場有慈善魔術師邀他上台參與魔術表演。何啟明朝魔術道具喊出一聲「Magic」後，魔術師即從道具中變出活動標語，引來全場鼓掌。

其後，司儀鼓勵有興趣與何啟明合照的外傭可至台前，瞬即現場引起哄動，至少50名外傭笑容滿面，快步衝至台前，將何啟明重重包圍。因舞台不大，部份外傭未能如願與副局長合照，紛紛露出失望神態，司儀更爆料，往年何啟明也曾被「一眾姐姐」包圍，其魅力可見一斑。

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何啟明致辭時提到，社署照顧者支援專線182183已正式運作，可幫助有需要長者，甚至提供暫托宿位，照顧者一站式資訊網站亦會在下月出爐。他說，行政長官本月會公布新一份《施政報告》，屆時也會有相關新政策，並賣關子稱：「留返畀特首講 。」