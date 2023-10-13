平機會關注照顧者壓力　提出多項支援照顧者措施的建議

最近本港接連發生涉及照顧者和殘疾人士的不愉快事件，包括照顧者面對沉重照顧壓力下，傷害家人，繼而自尋短見；亦有智力障礙的兄弟懷疑在乏人照顧下離世，令我感到非常痛心。這些悲劇再次引起社會廣泛關注照顧者面對的困境，同時亦反映照顧者所承受的巨大壓力，以及他們在家庭中的重要崗位和職責。10月份是照顧者月，正好提供一個機會讓公眾提高對照顧者的關注，尤其是無償照顧者所面對的挑戰，以及他們對家庭和社區作出的貢獻。



對於作為照顧者的市民，現時《家庭崗位歧視條例》保障大眾免因照顧直系家庭成員的責任而受到歧視。平機會除了執行法例，亦十分關心照顧者的福祉。平機會一向支持增加對照顧者的支援，並向不同界別推動家庭友善僱傭措施，好讓僱員能同時兼顧工作及照顧家庭的責任。



文：平等機會委員會主席朱敏健



《家庭崗位歧視條例》保障大眾免因照顧直系家庭成員的責任而受到歧視。平機會一向支持增加對照顧者的支援，並向不同界別推動家庭友善僱傭措施，好讓僱員能同時兼顧工作及照顧家庭的責任。

平機會就施政報告提出建議

平機會於月前就2023年施政報告公眾諮詢提交了意見書，當中提出了數項有關照顧者政策及支援照顧者措施的建議。平機會認為，要訂立照顧者清晰的定義，並找出在家和在職照顧者的需要，才能提供適切的照顧者支援服務。此外，平機會又認為承認照顧者的崗位和確立他們的權利，能有效提升他們的地位和能力。參考其他普通法適用地區，照顧者擁有若干法定權利，例如要求政府給予支援和資助及在僱主的支持下工作的權利。我們相信確立照顧者的權利能促使社會挽留一批肩負照顧責任的人才，令需要照顧家庭成員的僱員願意留在原有的全職工作崗位或轉為兼職工作，或在某些情況下，鼓勵經驗豐富的人才在完成照顧責任後重返職場。

此外，有照顧者反映護理設施設置的地點，並非公共交通工具方便前往的地方。由於很多照顧者和被照顧人士都是長者、殘疾或行動不便的人士，交通不便令他們前往這些護理設施時出現困難。平機會建議政府考慮把「有公共運輸服務及無障礙通道直達」列為以長者和兒童為服務對象的社福設施的選址因素，方便長者、兒童及其照顧者前往。

平機會認為採用家居樂齡科技，可減輕照顧者的負擔和壓力。家居照顧者輔助科技，例如動能感應器、跌倒檢測系統、視像監測系統等，可在出現緊急情況或發生意外時通知照顧者或緊急服務機構。這些工具不但能減輕照顧者須時刻保持警覺的心理負擔，還能讓他們有喘息空間，緩解壓力。

平機會支持政府推出支援照顧者措施

政府近日展開了「齊撐照顧者行動」全港宣傳活動，以肯定照顧者的貢獻，並推廣關懷照顧者的信息，呼籲社會各界攜手為照顧者打氣；又推出了24小時照顧者支援專線，為有需要的照顧者提供資訊，轉介和配對社區上合適的服務，並為有緊急需要的個案提供外展探訪。此外，政府將於今年11月推出「照顧者資訊網」，方便照顧者獲得全面和最新資訊。平機會樂見政府推出多項措施支援照顧者，期望這些措施能為照顧者提供適切的支持和援助。

照顧者是社區重要的資本，他們不只承擔起照顧家庭的責任，亦為社區分擔了很多的照顧工作。有社福機構估算香港有高達112萬名照顧者，而人口老化只會令家庭履行照顧責任越來越困難。要解決照顧者面對的挑戰，需要不同界別的合作。平機會希望社會各界，包括商界、本地團體和公眾人士，能夠共同努力支持照顧者，並為構建關愛共融的文化出一分力。

平機會樂見政府推出多項措施支援照顧者，期望這些措施能為照顧者提供適切的支持和援助。。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

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