區議會選舉｜爭三會提名要誠意　陳勇：不可能肯定女仔肯嫁才買花

區議會選舉12月10日舉行，提名期周二（17日）展開，民建聯說沒有向身兼「三會」成員的黨友提供提名名單，只要求必須提名予愛國者及有心服務社區的士人。對於有民主派指難取三會提名，副主席陳勇稱，誠意非常關鍵，「求婚時（也不可能）肯定女仔願意嫁才買花」。



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提名民主黨參選？陳克勤：聽其言、觀其行

民建聯主席陳克勤今日（15日）出席傳媒聚會時指出，所有參選人需要自行爭取提名，被問到該黨「三會」成員會否提名民主黨參選人，陳克勤相信提名人會以「聽其言」及「觀其行」，觀察參選人是否符合愛國者原則。他又指沒有向身兼「三會」成員的黨友提供提名名單，只要求為提名的人士必須是愛國者及有心服務社區。

陳勇：求婚不可能肯定女仔肯嫁才買花

對於有民主派指難取三會提名，民建聯副主席陳勇說，誠意非常關鍵，不能是「三會」成員答應提名才來拜候，「求婚時（不可能）肯定女仔願意嫁才買花」，提議可以在樓下等「三會」成員。

經民聯主席盧偉國沒正面回應聯盟的「三會」成員會否提名給民主派。（李超宇相片）

經民聯沒正面回應會否提名給民主派

經民聯主席盧偉國出席活動時，被問到三會成員會否提名給民主派，他沒正面回應，只是指市民應選擇愛國愛港的人士，「市民應該支持真正的愛國愛港、做實事，為社區的人士，我們對於競選工作，一定是全力以赴，非常重視」，他呼籲市民支持經民聯參選人。