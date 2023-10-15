區議會選舉｜民主派參選　鄧炳強：審視是否愛國愛港和擁護基本法

新制度區議會選舉即將接受報名，對於有民主派表示會參與今屆區議會選舉，區議會資格審查委員會當然委員、保安局局長鄧炳強今晚（15日）表示，無論參選人背景如何、甚麼黨派，資審委最重視參選人是否愛國愛港和擁護《基本法》，委員會不會考慮其他背景。



另外，就虛擬貨幣平台JPEX案，鄧炳強表示至今拘捕28人，涉及超過2,500名受害人，涉款逾15億元。



逛夜市憶起兒時擢泥鯭 參與二手拍賣

鄧炳強今晚視察西環海濱舉辦的「堅農夜市」，他在Facebook發文透露，上兩個星期因身體抱恙加上打風而未能逛夜市，今晚遊訪勾起了兒時的回憶，「嚟到我兒時居住嘅西區堅尼地城海傍行夜市，記得細個成日喺度擢泥鯭。」

他指市集「掛滿燈飾，色彩奪目」，介紹該夜市以環保為主題，他特別推介及參與兩個具環保概念的攤檔，包括以物易物的「零元購」，即將一些平時未必用得着的物品放在這裏跟別人分享，另一個攤檔則是二手市場及二手拍賣。

自稱「為食」 特別推介魚蛋及燒賣

鄧炳強表示，夜市有好多人情味手作，更透露自己愛吃的一面，「為食嘅我就買咗手製陳皮檸檬膏同椰棗核桃。 」他描述，看見在場的市民食買玩均非常盡興，感受到「香港夜繽紛」為市民夜生活注入新活力。他在夜市會見傳媒時提及，該夜市的食物非常好吃，「一些香港地道小食，包括魷魚、魚蛋、燒賣等，另外這裏還有一些在公平交易下售賣的棗類及合桃，除了好吃也非常有意義。」他特別推介魚蛋及燒賣，「其醬汁是（店舖）自製的，辣而且非常香，我認為非常值得推介。」

他表示，夜市有些棉花糖免費給小朋友吃，亦有一些遊戲給小朋友玩耍，「我認為是包羅萬有，來到（的人）一定是開心的。」

讚夜市秩序良好 玩得安全

鄧炳強表示，過去一段時間的夜市秩序良好，中秋節期間人流非常有序，保安局紀律部隊除了確保市民玩得安全，消防處亦在防火牌照上作出特別安排，讓活動在安全環境下進行。

▼9月29日 李家超遊西環海濱夜市▼



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JPEX案受害人增至2500人、涉款逾15億

另外，就JPEX案，鄧炳強表示至今拘捕28人，涉及超過2,500名受害人，涉款逾15億元，強調當局與外國司法管轄區執法機構保持緊密合作。

回應民主派參選區議會：甚麼黨派都好 只看兩原則

對於有民主派政黨表示參與今屆區議會選舉，身兼區議會資格審查委員會成員的鄧炳強指出，不論任何背景或黨派，委員會主要考慮參選人是否愛國愛港和擁護《基本法》，「我想我們的標準是一定要擁護《基本法》和要愛國愛港，這是最基本的要求。至於其他背景，我們都不會考慮，我們資審委最主要是決定這件事。」

▼10月2日 西環海濱夜市最後一夜▼

