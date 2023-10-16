區議會選舉｜巡視選舉主任辦　陸啟康：為開展提名期準備就緒

新一屆區議會一般選舉提名期明天（17日）展開。選舉管理委員會主席陸啟康今日（16日）到訪位於中西區民政事務處的選舉主任辦事處，實地了解接收提名表格的流程，及視察場地的準備情況。陸啟康指，十八區的各個選舉主任辦事處的各項安排已準備就緒，工作人員會確保明日展開接收提名表格的工作能順利進行。



另外，陸啟康早於本月3日為選舉主任舉行簡介會，強調選舉主任的重要角色及職責，提醒選舉主任必須根據相關選舉法例和選舉活動指引處理選舉工作，以確保是次選舉在公開、公平和誠實的情況下進行。

區議會地方選區選舉和地區委員會界別選舉的獲提名人士必須為年滿二十一歲的地方選區已登記選民。他們亦必須在緊接提名期前的三年內通常在香港居住。而欲參加地區委員會界別選舉的人士，須獲得有關地方行政區的每個地區委員會，即分區委員會、地區撲滅罪行委員會和地區防火委員會（「三會」）最少三名、但不多於六名委員，以地區委員會界別選民的身分簽署同意提名；而每名地區委員會界別選民，可就其所屬的地方行政區地區委員會界別，提名不超過該界別須選出的議員數目的候選人。地區委員會界別的候選人無須為「三會」委員。

地方選區選舉方面，欲參選人士須獲得有關區議會地方選區最少50名但不多於100名的已登記選民的簽署同意提名外，同時亦須獲得有關地方行政區的每個地區委員會最少三名，但不多於六名委員，以地區委員會界別選民的身分簽署同意提名。每名區議會地方選區選民只可在其所屬區議會地方選區提名一名候選人，但若其同時為某地區委員會界別的選民，則可以其地區委員會界別選民的身分，在所屬的地方行政區的每個區議會地方選區提名一名候選人。