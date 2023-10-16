區議會選舉｜提名期明展開　李家超勉愛國愛港參選人爭提名早報名

行政長官李家超今日（16日）中午率領70人代表團出發到北京，出席第三屆「一帶一路」高峰論壇，他赴京前在機場會見傳媒時指，12月10日的區議會選舉提名期明天（17日）展開，鼓勵愛國愛港、具才能、有志服務社區的人士，積極爭取提名，盡早報名參選，又呼籲市民屆時要踴躍投票。



李家超期望在北京「一帶一路」峰會期間能說好香港真實故事（資料圖片/梁鵬威攝）

李家超說，今次是完善地區治理體系、重塑區議會制度後的首次選舉，意義重大，他和政府團隊將全力以赴，做好每項籌備工作，確保選舉在公平、公正、誠實的原則下，安全、有序、高效完成。他亦已要求政制及內地事務局，帶領政府新聞處及各有關決策局和部門，做好宣傳工作。

「一帶一路」論壇 香港引進3個總值超過4.5億美元項目

至於在北京舉行的「一帶一路」高峰論壇，李家超指，今次特區代表團規格是歷屆最高，官員與行政會議成員參與人數及發言機會亦是歷屆最多，他本人獲邀在其中3場活動發言，包括企業家大會、互聯互通高級別論壇、地方合作專題論壇，較上屆多一場。

他又指，今次代表團參與程度是歷屆最全面，在企業家項目大會環節，香港會引進3個總值超過4億5千萬美元項目進行簽約；而在上一屆，並無相關簽約項目。他又說，今次論壇會有10個主場大會活動，其中在「地方合作專題論壇」，設有「香港專場」，反映國家重視香港在「一帶一路」倡議的重要角色；70名成員會分批參與全部10場活動，16名成員會有發言或擔任主持。

高度關注以色局勢 籲當地港人避免現身有危險地方

另外，被問及以巴衝突最新發展，及他本人曾出訪中東並鼓勵商界到中東開拓商機，港府會如何支援有需要的港人。李家超回應指特區政府高度關注當地局勢，又指任何地方當形勢不穩定時，會影響商業活動。他稱，因此強調香港要有安全和穩定的環境，因為安全和穩定對發展非常重要，他重申會密切留意以巴局勢，任何人若需要特區政府支援，政府會用一切可行辦法提供援助。他又指，政府與中國駐以色列大使館及以色列駐港總領館保持密切聯繫。

他又呼籲在當地港人要確保對形勢的了解，避免出現在有危險的地方。