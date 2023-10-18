世紀黑雨｜甯漢豪：加快改善黃大仙港島東防洪　鄧炳強：檢討應變

九月初的世紀黑雨揭示本港防洪工作有待完善。發展局局長甯漢豪今日（18日）稱，正檢視雨水排放系統改善工程項目推展優次，以盡快改善較高水浸風險的地區如港島東區、黃大仙區及其他低漥地區。渠務署會採取一切可行方法，例如在向立法會申請撥款時進行同步招標工作，盡力縮短工程設計、採購及施工時間，以盡快開展和完成改善工程。



她強調，渠務署正進行11項雨水排放系統改善工程，包括興建雨水渠和地下蓄洪池，另有18項防洪/雨水排放系統改善工程正在規劃中。



她以書面回應民建聯立法會議員李慧琼有關提升防洪能力的質詢時又指，為進一步應對近年越趨頻繁的極端天氣，渠務署作出超前部2022年展開一項「應對海平面上升和極端降雨的防洪管理策略規劃研究」，目的是評估氣候變化至世紀末對本港雨水排放系統的影響，及制定全新全面的全港性防洪管理策略。預計有關研究將於2024年完成。

▼9月8日 黃大仙中心北館及附近店舖水淹情況▼



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另外，經民聯立法會議員陸瀚同樣以書面質詢上月的500年一遇暴雨，政府首次發出「極端狀況」的機制，及當局有否制定機制透過「緊急警示系統」向市民發放與天災有關警示，及有否制定更完善應對方案，為可能出現的極端情況作更好準備。

鄧炳強：應變計劃會精益求精

保安局局長鄧炳強稱政府正就近月的颱風、暴雨和水浸處理進行檢討，完善處理相關事故的能力和安全系數，務求將相關事故對市民所帶來的影響減至最低。他又稱，政府會在天災後總結經驗，檢討應變計劃內容，務求精益求精。

鄧炳強又指，政府已制定一套靈活積極的災難管理策略，每年風季前，保安局會舉辦跨部門演習。他續指，如遇上超強颱風吹襲香港或其他嚴重天災，政務司司長會設立及領導一個由相關主要官員組成的督導委員會，加強協調準備、應變和善後，各個階段的工作。

▼9月7日晚上黑雨襲港▼



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▼9月8日下午沙田「洪水」▼



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發布「極端情況」的兩大考慮因素

他又指，保安局轄下緊急事故監察及支援中心會協助督導委員會，聯同相關政策局和部門評估天災對香港的影響。如出現極端而廣泛的影響，例如大規模停電、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉，或公共交通服務嚴重受阻，督導委員會會考慮是否需要作「極端情況 」公布。此外，如颱風過後有其他持續嚴重影響在職市民有效復工的情況，政府也會考慮發出極端情況公布，讓市民留在原來安全地點。

警示系統分兩級制

外界質疑政府當年動用逾億元設立的緊急警示系統，在五百年一遇暴雨期間未有應用提醒市民。鄧炳強則表示，政府2020年 11月正式推出緊急警示系統，目的是讓各政策局/部門在未能預知並可能導致關鍵基礎設施出現全港性/大型故障，或危及廣泛人命產生安 全緊急情況下，向流動電話用戶發出有迫切性的公告及訊息。

緊急警示系統分兩級，包括「緊急警示」適用於可能危及廣泛人命財產安全的緊急訊息，如大型颱風導致廣泛基建破壞等;及「極度緊急警示」以處理極端緊急、要即時通知市民以保障人命財產安全的情況,例如嚴重地震、海嘯、恐襲等。根據機制，各政策局/部門在有充分理由的緊急情況下，在取得相關政策局局長的批准後，或如屬「極度緊急警示」，則要獲政務司司長批准，可透過緊急警示系統輸入平台發送相關緊急警示訊息。