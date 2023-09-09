世紀黑雨｜全政府動員級別善後　李家超、陳國基早上分別視察北區

撰文：陶嘉心
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一場世紀黑雨，水淹全港。行政長官李家超今早（9日）在民政及青年事務局局長麥美娟陪同下先到粉嶺馬尾下村視察，該村有民政署和政府應急隊成員清理村口垃圾和樹枝，李家超之後轉到聯和墟社區會堂臨時庇護中心向職員了解中心狀況。尾下村村長鄧生稱，暴雨過後大量樹枝及垃圾阻塞通道，感謝公務員協助清理及疏通渠道，打通被雜物阻塞的小路，令村民可以出入。

▼9月9日　政務司司長陳國基視察北區羅湖道▼

李家超視察粉嶺以外，政務司司長陳國基今早亦到北區羅湖道視察，並向協助清理路上水窪和泥濘的前線同事打氣。陳國基指，香港在一個多星期接連出現超強颱風和特大暴雨，繼上周六後，「全政府動員」級別機制在行政長官批准下再次啟動，動員來自不同部門的公務員同事組成隊伍，務求盡快恢復社區正常運作。

陳國基又指，今次暴雨是百年一遇，來得很急很大，政府上下由應急、救援到善後，沒有半點鬆懈，一直全力應對。公務員事務局局長楊何蓓茵今早稱，在暴雨下，救援部門人員傾巢而出，今日將動員非緊急部門人員協助善後工作，人數比上次超強颱風蘇拉吹襲香港，實際數目容後公布。

黑雨｜楊何蓓茵：今日動員不同部門人員善後　規模較蘇拉襲港時大

▼9月8日　李家超到筲箕灣耀東邨耀興道發生山泥傾瀉地點視察▼

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▼9月8日　港鐵人員清理黃大仙站泥濘▼

▼9月8日　柴灣環翠道水退後爛路處處▼

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